Splitgate: la data di lancio è stata posticipata

Nel live stream del 26 luglio, 1047 Games ha fatto diversi annunci interessanti riguardo al futuro di Splitgate. Il primo grande annuncio è stato che il lancio previsto per il 27 luglio di Splitgate sarà ritardato a causa di problemi in corso con i server. Da quando è iniziata la sua open beta, 1047 Games è stata costretta ad interromperla perché i suoi server potevano gestire solo fino a circa 65.000 giocatori contemporaneamente. Il team sta ancora lavorando attivamente su questo problema.

Per ora, la nuova finestra per il lancio completo di Splitgate è ad agosto. Di recente 1047 Games aveva affermato che stava lavorando su un sistema di code in modo che Splitgate fosse giocabile mentre lavorava all’espansione dei suoi server. Per placare alcune preoccupazioni, il team prevede di riavviare i server beta di Splitgate dal 27 luglio e sarà attivo fino ad agosto. Per quanto riguarda l’altra grande novità che 1047 Games, il team ha recentemente ricevuto un investimento significativo per aiutare il suo personale. Di recente, infatti, 1047 ha ricevuto $ 10 milioni durante il fine settimana mentre il suo piccolo team indipendente ha lottato per risolvere il problema dei server e riattivare nuovamente Splitgate. Per aggiungere un po’ di prospettiva alle sfide che il team sta cercando di superare, il gioco è stato apparentemente scaricato oltre 2 milioni di volte nel breve lasso di tempo dopo aver lanciato la sua open beta. È facile quindi capire come questo titolo non solo ha superato il limite di circa 65.000 giocatori, ma il team ha tutte le ragioni per credere che bisogna continuare a lottare per far appassionare un numero elevato di giocatori.

È solo una questione di tempo prima che 1047 sia in grado di espandere il suo limite di server che consentirà a più di 65.000 giocatori simultanei di tornare giocare. Potrebbe volerci più tempo del previsto, ma nel frattempo, si spera che con la open beta ormai di nuovo attiva, molte più persone possano provare il gioco. Splitgate dovrebbe essere lanciato ad agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.