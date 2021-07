Dead Space: il remake sarà dotato di opzioni dedicate all’accessibilità

Durante un’intervista ad IGN, il direttore creativo dell’appena annunciato remake di Dead Space, Roman-Campos Oriola, ha parlato approfonditamente di come il team di sviluppo intende sfruttare il nuovo hardware per rendere il titolo migliore di prima. Il director ha anche discusso della possibilità di includere delle opzioni che garantiscano una maggior accessibilità a tutti i giocatori.

Ancora non siamo in possesso di dettagli a riguardo ma sappiamo molto bene che il Dead Space originale, alle volte, poteva risultare stressante e, quindi, possiamo ipotizzare che verranno incluse alcune opzioni inerenti all’assistenza in caso ci si blocchi per via di qualche enigma o, ancora, all’invincibilità, come del resto è stata implementata in Psychonauts 2 di Double Fine Productions.

L’accessibilità, oggi giorno, risulta un argomento davvero caldo per il settore videoludico e sempre più software house stanno cercando di allargare la cerchia dei giocatori che vogliono avventurarsi nei numerosi prodotti messi a disposizione, garantendo una maggior inclusività tramite l’implementazione di opzioni volte ad assicurare una piacevole esperienza priva di difficoltà (soprattutto di tipo logico e motorio).

A questo proposito, Roman si è espresso come segue:

Dodici anni fa non c’erano queste possibilità. Oggi è molto importante per noi poter introdurre tutti i modi differenti con cui giocare per le persone che ne hanno la necessità. Tutti questi elementi di accessibilità rappresentato qualcosa di molto rilevante per noi, soprattutto in termini di apertura dell’esperienza di Dead Space ad un gruppo più allargato di persone che non hanno necessariamente avuto la possibilità di giocare all’originale in passato e che non potrebbero avere la possibilità nemmeno di giocare al remake.

Fortunatamente, le opzioni di accessibilità stanno diventando parte integrante del mondo videoludico e attendiamo sempre più titoli pronti ad implementare queste utilissime feature volte ad elevare l’inclusività ad altissimi livelli. Nel mentre, noi rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni riguardo al remake di Dead Space, il quale arriverà sulle console next-gen PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (la data ufficiale ancora non è stata annunciata purtroppo).