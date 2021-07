GRID Legends: svelate nuove funzionalità e vecchi ritorni

Annunciato ufficialmente durante gli EA Play Live 2021, GRID Legends di Codemasters funge da apripista alla collaborazione tra Electronic Arts e la software house di Dirt e F1. Durante l’annuncio, abbiamo potuto guardare il reveal trailer che ci ha mostrato una varietà di veicoli degna di nota e altrettanti tracciati che renderanno il racing game particolarmente godurioso.

Oltre a presentare la più ampia gamma di scelta tra veicoli e piste su cui sfrecciare che si sia mai vista in un titolo di Codemasters, GRID Legends presenterà per la prima volta in assoluto una “Modalità Storia“, che rappresenta un’aggiunta inedita e curiosa. Oltre a questa nuova introduzione, ci sono anche vecchi ritorni, come nel caso del “Sistema Nemesis” (già presente nel GRID del 2019).

In un’intervista rilasciata dal director del titolo Chris Smith, egli ha dichiarato di aver voluto fortemente il ritorno del Sistema Nemesis, sebbene modificandolo e rendendolo più evoluto e al passo con i tempi. Come suggerisce il nome del sistema, Nemesis è quella funzionalità che permette al pilota di un’altra auto contro cui il giocatore si è voluto scontrare ripetutamente, di scagliarsi contro l’artefice degli scontri e di renderlo un vero e proprio “nemico” durante le gare (una nemesi, appunto), così da poter ostacolare il giocatore.

La funzionalità sopra spiegata si applica anche nel caso in cui il giocatore si scontri contro un’automobile di un pilota che, in teoria, fa parte degli alleati. Qualora, a questo punto, l’alleato si dovesse alterare, questi semplicemente ignorerebbe il giocatore e non lo aiuterebbe più a scalare la classifica durante una gara. La questione interessante sarà capire se il sistema basato sulle nemesi sarà implementato nella Modalità Storia.

Altre due modalità, poi, sono state spiegate da Chris Smith: la Modalità Boost e la Modalità Elimination. La prima consisterà nella possibilità, da parte delle auto elettriche, di potenziarsi durante le gare. La seconda, invece, si baserà sull’eliminazione istantanea del veicolo che figura ultimo in classifica allo scadere del timer. La gara continuerà fino a che non rimarrà un solo veicolo a gareggiare per la vittoria.

In attesa di ulteriori informazioni, soprattutto in merito ai nuovi veicoli e agli innumerevoli tracciati, vi ricordiamo che GRID Legends sarà disponibile a partire dal 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.