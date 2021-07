Monster Hunter Stories 2 Wing of Ruin: pubblicata la road map fino a dicembre

Capcom ha pubblicato per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin la road map dei contenuti fino a dicembre. Di recente il gioco ha superato il milione di unità in tutto il mondo tra spedizioni digitali e fisiche. Inoltre, l’aggiornamento 1.1.0 ha causato molti problemi a causa di bug e l’azienda ha fatto sapere che rilascerà un nuovo aggiornamento per risolverli. Trovate qui le note con i problemi dell’aggiornamento.

Informazioni

Schiudi, accudisci e vivi al fianco dei mostri come un vero Rider in questo divertentissimo RPG ambientato nel mondo di Monster Hunter. Questo incredibile racconto comincia con la scomparsa di tutti i Rathalos del mondo. All’inizio della storia incontri una ragazza wyverniana che conosceva tuo nonno, il celebre Red. Le è stato affidato un uovo, ma nessuno sa cosa contenga. Mentre il destino del mondo è appeso a un filo, l’appassionante storia sulle Ali della distruzione comincia a diventare chiara.

Storia

Un legame che ha il potere di distruggere il mondo. Quando le ali si dispiegheranno, una catastrofe si abbatterà sulla terra. La tua vita non sarà più la stessa dopo il fatidico incontro con il leggendario Rathalos.

È la notte di un festival a Mahana, il villaggio centrale dell’isola di Hakolo. I Rathalos di tutto il mondo stanno svanendo. Sei il nipote di Red, il cui Monstie era il Ratha guardiano, il venerato protettore dell’isola di Hakolo. Quando decidi di fare esperienza come Rider, incontri Ena, una ragazza wyverniana che un tempo conosceva Red. Per proteggere l’uovo che il Ratha guardiano le ha affidato, decidete di lasciare l’isola insieme. Una serie di strani eventi iniziano a verificarsi all’improvviso. Mentre cerchi di capire cosa sta causando queste anomalie ambientali, l’uovo finalmente si schiude. Nasce un Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà lanciato per Nintendo Switch e PC tramite Steam dal 9 luglio.