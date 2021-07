L’attacco dei giganti: la musica dell’anime utilizzata alle Olimpiadi di Tokyo

Con un anno di ritardo a causa dei problemi dovuti alla pandemia da Covid-19, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno finalmente avuto inizio, e nonostante l’assenza di pubblico, il Giappone sta approfittando della rassegna olimpica per celebrare alcune delle sue eccellenze, anche in campo videoludico e animato. Dopo i tanti riferimenti della cerimonia d’apertura alle saghe videoludiche nipponiche più famose come Kingdom Hearts, Dragon Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, NieR, Sonic e altri, è stato anche il turno degli anime, con una citazione de L’attacco dei giganti.

Durante il torneo di tiro con l’arco infatti, durante la sfida a squadre miste tra Stati Uniti e Indonesia, al termine di ogni round, il pubblico è stato allietato dalle note di Guren no Yumiya, la prima opening della prima stagione dell’anime di Hajime Isayama, firmata dai Linked Horizon. Al di là dell’epicità della canzone in sé infatti, il titolo della opening significa L’arco e la freccia cremisi. Il singolo del 2017 dei Linked Horizon è molto famoso sia tra i fan che più in generale, ed è sicuramente la colonna sonora di una delle opere più in vista del mondo anime.

Questo comunque non è il primo accenno agli anime fatto durante le Olimpiadi di Tokyo, ma arriva dopo quelli a Demon Slayer , la cui opening ha accompagnato l’esibizione della ginnasta messicana Alexa Moreno, e a Haikyuu che invece è la colonna sonora delle partire della nazionale giapponese di pallavolo. E sicuramente, se si continua con questo ritmo, di certo non sarà l’ultimo. Di certo questo intermezzo durante la sfida di tiro con l’arco è stato un bellissimo omaggio a L’attacco dei giganti e ad Hajime Isayama, in attesa della seconda parte della quarta stagione che arriverà soltanto durante l’inverno del 2022.

Chissà intanto quale sarà il prossimo omaggio al mondo anime che arriverà dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.