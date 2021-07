Disgaea 6 Defiance of Destiny: nuovo trailer sugli highlights

Una decina di giorni fa, Nippon Ichi Software ha messo a disposizione il nuovissimo DLC di Disgaea 6: Defiance of Destiny, il quale introduceva alcuni personaggi e le loro mosse peculiari. Stiamo parlando di Valvatorez e Pleinar, utilizzabili all’interno del JRPG da poco disponibile anche su Nintendo Switch.

Attualmente, il titolo è disponibile sia in Nord America che in Europa, come già detto, per la console ibrida di Nintendo che permette di far godere ai giocatori l’atmosfera di Disgaea 6: Defiance of Destiny e il suo stile di combattimento unico e divertente, il quale è stato notato molto in fase di recensione dalle varie testate giornalistiche specializzate.

In occasione delle numerose valutazioni più che positive dedicate a questo sesto episodio, NIS America ha pubblicato tramite il suo canale YouTube, un trailer che vuole focalizzare l’attenzione esclusivamente sulle recensioni ricevute e sugli highlights, cioè i punti più interessanti del titolo.

Nel trailer (che troverete in fondo alla notizia) possiamo leggere diversi commenti provenienti da vari esponenti del settore, come ad esempio Nintendo Everything, che dice:

Questo particolare cast di personaggi e la storia hanno un fascino da cui non riesco proprio a distaccarmi.

O, ancora, Digitally Downloaded che afferma:

Gli sviluppatori sanno con certezza come far appassionare un giocatore alla storia e come farlo divertire.

La storia, in effetti, ha dell’esilarante nel come viene presentata. In sostanza, si basa su Zed, uno zombie che sta provando a sconfiggere il temibile Dio della Distruzione. Zed, per poter affrontarlo, potrà contare sulla sua capacità di reincarnarsi per diventare più forte che mai.

Il titolo ha subito varie introduzioni che ne hanno ampliato i contenuti e la longevità, come ad esempio l’estensione del limite del livello massimo, il quale può raggiungere l’esasperante cifra di 99 milioni, 999 mila e 999 punti, talmente elevato da poter essere in grado di infliggere anche più di un quadrilione di danni. Successivamente, è stata anche aggiunta la “Modalità Automatica” che riproduce le battaglie automaticamente, senza necessità di input da parte del giocatore.

Nonostante le recensioni favorevoli, non è esente da difetti e vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Vi ricordiamo, infine, che Disgaea 6: Defiance of Destiny è attualmente disponibile su Nintendo Switch, così come il suo contenuto aggiuntivo. per saperne di più è possibile consultare il sito del Nintendo eShop.