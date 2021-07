Arcadegeddon Provato: un arcade shooter veramente frenetico

Durante lo scorso State of Play, Sony Interactive Entertainment ha annunciato diverse produzioni interessanti con la presenza di diversi materiali video per alcuni già annunciati precedentemente, basti solo pensare a Death Stranding Director’s Cut, in uscita solo ed esclusivamente su PlayStation 5 dalla giornata del 24 Settembre del 2021, grazie al quale sulle nostre pagine potete leggere l’Anteprima del gioco targato Kojima Production, dove al suo interno verranno introdotti dei contenuti inediti non presenti nella versione originale del titolo. Ebbene, durante la serata c’è stato anche uno spazio dedicato alla scena indie, e infatti, Illfonic, ha presentato un nuovo progetto: Aracadegeddon. Quest’ultimo si presenta come un arcade-shooter con elementi presi direttamente dai looter-shooter, il tutto con un gameplay decisamente frenetico e coinvolgente. L’opera è attualmente in Accesso Anticipato su PC e PlayStation 5, con l’uscita del gioco prevista per il 2022.

Arcadegeddon: la sala giochi di Gilly

Parlando del titolo, l’opera si presenta con una sinossi molto basilare, dove il nostro protagonista ha l’obiettivo di salvare la sala giochi di Gilly, coinvolta in un attacco hacker da un’organizzazione che sembrerebbe voglia portare il caos nel mondo: Fun Fun Co, grazie al quale ha corrotto uno dei giochi più promettenti all’interno del cabinato secondo quanto affermato dal proprietario della sala giochi. Questa è la lore del gioco ma, senza alcun dubbio, quando il gioco sarà ultimato l’intera narrazione e trama sarà sicuramente molto più corposa o almeno, ci auguriamo possa evolvere nella release completa. Detto ciò, ecco che non appena abbiamo assistito alla premessa narrativa del gioco veniamo immediatamente catapultati davanti ad una schermata di personalizzazione per il nostro alter-ego digitale. Purtroppo, all’inizio, non potremo contare su tante opzioni legate a quest’ultima poiché potremo sbloccarle andando più avanti nel gioco. Dopoché, il giocatore potrà scegliere se o non fare il tutorial, all’interno del quale verranno forniti tutti i dettagli per padroneggiare al meglio la maggior parte delle meccaniche presenti nell’arcade-shooter.

Detto ciò, dopo aver effettuato una delle due scelte precedentemente citate per quanto concerne il tutorial, finalmente possiamo subito immergerci nell’unica modalità di gioco presente, potendo dare libero sfogo alla nostra distruttività repressa. L’opera, in poche parole, è un gioco ad orde basato su diverse categorie di nemici già presenti nelle mappe: bisognerà abbatterli tutti portando a compimento degli obiettivi. La cosa che si nota subito è lo stile artistico con cui è stato realizzato questo Arcadegeddon, dove troviamo molte similitudini con Fortnite, fattore dato anche da un utilizzo sensato del Cel-shading (supportato anche dalla tecnologia del Ray Tracing). Non preoccupatevi, anche chi possiede una delle tante schede RTX o AMD meno preformanti potrà riuscire ad utilizzare la tecnologia citata abilitando al 100% i riflessi riprodotti da essa. Inoltre, aggiungiamoci anche che i possessori delle schede video AMD potranno abilitare nelle opzione l’FSR che, senza perderci in troppe chiacchere e spiegazioni tecniche del caso, è il DLSS targato AMD, migliorando ulteriormente le prestazioni del gioco senza compromettere la qualità grafica del gioco.

Contenutiscamente molto limitato

Dal lato gameplay, dato che stiamo parlando di un arcade-shooter, bisogna ammettere che la libertà dei movimenti concessa al giocatore è veramente sensazionale. Sarà possibile effettuare dei doppi salti immensi con l’utilizzo ovviamente di scivolate e capriole per andare ancora più veloce senza perdere troppo tempo negli scontri a fuoco. Il gunplay risulta veramente convincente come tutti i corrispettivi elementi lato gameplay, riuscendo a far divertire il giocatore con una freneticità che, seppur lontana da esponenti del genere, riesce a dare un alto senso di engagment nei confronti del player. Inoltre, Arcadegeddon viene anche considerato un looter-shooter come Borderlands, Destiny e The Division, infatti, sparsi per l’intera mappa ci saranno degli scrigni che, se aperti, permetteranno all’utente di riscuotere del bottino per poi farsi strada con le armi o bonus appena trovati. Purtroppo, un lato negativo c’è: considerando altri esponenti del genere looter-shooter, non esiste un vero e proprio inventario, e di conseguenza, tutto il bottino raccolto durante una determinata run sparirà successivamente dopo aver portato a termine lo stage nello specifico. L’unica cosa che hanno in comune le produzioni precedentemente citate con il progetto targato Illfonic sono le rarità delle armi.

Oltre a questo, parlando sui contenuti proposti dal gioco, non ci sembra che ci sia abbastanza varietà, soprattutto perché dovremo fare sempre le solite attività nel gioco, delineando una potenziale debolezza che nel corso del tempo influenzerà negativamente l’iterazione, costringendo gli utenti ad abbandonare al più presto Arcadegeddon ed esplorare altri lidi. Un elemento che mi sono scordato di menzionare è quello relativo alle abilità, perché si, il giocatore potrà chiamare delle skill speciali, le quali se usate con parsimonia e criterio, vi ricompenseranno a dovere e al tempo stesso, facendo una strage dei propri nemici. In Arcadegeddon poi è presente un sistema procedurale per ogni stage, e di conseguenza, le varie location saranno diverse ogni qualvolta veranno giocate le diverse run.

Arcadegeddon: alziamo un po’ la difficoltà

Mentre state effettuando la vostra strage tra i nemici più ostici, a metà della vostra strada, il gioco viene in vostro soccorso facendovi trovare una specie di shop. Qui, l’utente potrà fare rifornimenti acquistando delle armi nuove, prendere delle munizioni o ricaricarsi la vita, ma ancor più importante potrà alzare il livello di difficoltà se avrà i punti necessari ottenibili dalle uccisioni dei nemici o con l’aperture delle casse sparse per l’intera mappa. Questo, ovviamente, andrà a vostro rischio e pericolo poiché i nemici saranno più resistenti ma al tempo stesso la loro potenza di fuoco sarà ancora maggiore, rendendo difficile il completamente dello attività. In aggiunta, in Arcadegeddon ci sarà la presenza delle boss-fight, le quali risultano abbastanza gradevoli da affrontare, anche se alla fine risultano senza infamia e sena lode. Detto questo, Arcadegeddon non ha nient’altro da offrire, sperando che la compagnia nei mesi a venire possa introdurre dei contenuti in grado di tenere incollati i player per diverse ore.

Data d’uscita: 2022

Piattaforme: PC, PlayStation 5

Sviluppatore: Illfonic

Publisher: Illfonic

Arcadegeddon si è rivelato un titolo piuttosto interessante: con un gameplay decisamente molto frenetico e divertente con diverse bocche da fuoco rese disponibile al giocatore. Purtroppo, al momento attuale, i contenuti sembrano essere molto limitati e la presenza degli elementi da giochi looter-shooter sembra essere molto minimale, impedendo al titolo di competere con esponenti del genere. Insomma, seppur possa risultare divertente, speriamo che mediante l’Accesso Anticipato, i contenuti presenti nella roadmap possano tenere incollati i giocatori per diverse ore, ma questo lo sapremo solo aspettando i mesi successivi o direttamente attendere l’uscita del gioco.