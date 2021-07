Platinum End: l’anime arriverà su Crunchyroll

Tsugumi Oba e Takeshi Obata sono senza dubbio una delle coppie di maggior successo del mondo manga, grazie a opere della caratura di Death Note e Bakuman, e da quando è stato annunciato l’arrivo dell’anime ispirato al loro ultimo lavoro, Platinum End, (e soprattutto dopo il primo trailer) i fan sono praticamente scatenati.

Il manga, serializzato mensilmente per oltre sei anni su Jump Square, riceverà dunque infine il suo adattamento animato, un adattamento che arriverà sul sito di streaming Crunchyroll in contemporanea con il Giappone. L’annuncio è arrivato durante il Comic-Con @ Home, nel panel dedicato a Crunchyroll e ai suoi anime.

Attraverso il sito, recentemente acquisito da Sony, sarà possibile vedere Platinum End anche in Nord, Centro e Sud America, Europa, Africa, Oceania e Medio Oriente. Nonostante l’annuncio però non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per il nuovo anime, al di là di una finestra di rilascio estremamente generica fissata nell’autunno 2021.

Comunque si sa già che Platinum End sarà suddiviso in due cour da dodici episodi ognuno. La serie, prodotta dallo studio d’animazione Signal.MD sarà diretta da Hideya Takahashi (JoJo Bizarre Adventures) con il character design di Koji Odate e gli script di Shinichi Inotsume, mentre Takatoshi Hamano sarà il sound director.

La serie potrà contare su un cast composto da Miyu Irino (Wolf’s Rain, Mobile Suit Gundam 00, La città incantata) nel ruolo di Mirai Kakehashi, Yui Ogura (Goblin Slayer, Black Clover) in quello di Nasse, Natsuki Hanae (Tokyo Ghoul, Overlord, Demon Slayer) come Revel, Toshiyuki Morikawa (Berserk, Naruto Shippuden, One Piece) come Nanato Mukaido e tanti altri ancora.