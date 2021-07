Animal Crossing New Horizons: ecco quando arriverà il nuovo update

Nintendo ha annunciato importanti novità in arrivo nel mondo di Animal Crossing New Horizons, il life simulator disponibile in esclusiva sugli scaffali dei negozi per Nintendo Switch. Secondo quanto annunciato dal colosso nipponico, ben presto, l’opera riceverà un corposo aggiornamento, il quale renderà felici diversi giocatori. Scendendo nei particolari, il tanto atteso update sarà disponibile nella giornata del 29 Luglio su Nintendo Switch.

Secondo quanto annunciato dalla compagnia su Twitter, l’aggiornamento su Animal Crossing New Horizons introdurrà degli oggetti stagionali e non solo. Insomma, sembrerebbe che nuovi contenuti saranno ben presto disponibili sul titolo, il quale ha riscosso un grande successo dai più grandi ma anche ad un target più giovanile.

A free update for #AnimalCrossing: New Horizons arrives on July 29. Please ensure you have updated to the latest version to enjoy the upcoming weekly Fireworks shows and new seasonal items. pic.twitter.com/NiIb0M5wAv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 27, 2021