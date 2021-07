AGON by AOC: presentati i nuovi monitor della serie G3

AOC uno dei migliori brand al mondo per i monitor gaming e accessori tech, ha rinnovato l’intero segmento gaming attraverso il re brand del marchio AGON by AOC. AGON by AOC coprirà tutti i prodotti legati al gaming presenti nel portfolio di AOC, dai monitor dedicati al gioco alle cuffie gaming, alle tastiere meccaniche, ai mouse da gioco, tappetini e altro ancora per i gamer di tutti i livelli divisi in tre categorie. Di seguito il comunicato stampa ufficiale con dettagli e prezzi.

I primi modelli ad essere lanciati sotto il nuovo nome saranno i nuovi monitor della serie G3 come parte della nuova categoria AOC GAMING. I cinque nuovi display partono da 27” (68.6 cm) per arrivare a 32” (80 cm) e 34” (86.4 cm), tutti sono inoltre dotati di una curvatura 1000R, refresh rate a 165 Hz e sono caratterizzati da un design elegante con lo schermo privo di bordi su 3 lati. La serie di monitor curvi G3 completerà e arricchirà (con refresh rate più elevato) la serie G2 vincitrice di un award.

“Il rebranding del nostro portfolio gaming sotto il nuovo marchio ‘AGON by AOC’, eleverà l’intera line – up gaming per essere più coerente ed ottimizzata. Dai giocatori casual e core, ai giocatori hardcore, competitivi, fino ai campioni di Esports, stiamo c’è anche un epico mondo fantasy in cui i giocatori potranno riunirsi per mostrare il meglio delle loro abilità potenziate dai prodotti che meglio gli si addicono”, afferma “Stefan Sommer, Head of Global Marketing in AOC.

Il nuovo brand AGON by AOC è ora una realtà ed è pronto a crescere. I giocatori sono pronti a sperimentare la meraviglia e la bellezza di mondi inesplorati dalla comodità della propria casa attraverso la nitidezza di uno schermo immersivo che conduce direttamente ai campi di battaglia.

Immergersi in un’avventura, scoprire il proprio destino

Nel mondo del gaming, il campo di gioco è completamente cambiato nell’arco di pochi anni. Per ricercare prestazioni e connessione migliori, che permettano ai giocatori di sentirsi completamente immersi nel gioco e che migliorino le loro prestazioni sul campo, un refresh rate gaming elevato (144 Hz+) e display curvi sono ciò che ora definiscono “l’esperienza di PC gaming”.

La serie G3 di AOC porta avanti la tanto amata serie G2 per offrire ai giocatori un’esperienza gaming più completa e competitiva.

“La serie G2 è diventata molto in fretta una delle serie di monitor più popolari, per questo ringraziamo i clienti per la loro fedeltà al brand. Siamo molto lieti e fieri di lanciare la serie G3 e siamo sicuri di aver creato una valida aggiunta alla line up di prodotti gaming AOC. È necessario provare in prima persona la curvatura 1000R per apprezzare al meglio l’assoluta immersione nel gioco,” afferma César Reyes Acosta, Gaming Product Manager / IT Accessories & Touch Monitors Team Leader di AOC Europe.

La serie G3 è dotata di un raggio di curvatura 1000R più stretto in tutti i suoi modelli, che avvolge l’utente da entrambi i lati del monitor, a differenza della curvatura 1500R più lieve della serie G2 di AOC. Per i gamer che giocano con titoli come Action/FPS per giocatore singolo, RPG, titoli racing e di simulazione, questa curvatura rende il monitor molto più di una semplice finestra verso i mondi virtuali. Giocare su schermi a curvatura 1000R, che avvolgono completamente la visione periferica, è simile ad avere un’esperienza VR su una scrivania, ma senza gli aspetti negativi legati al completo “distaccamento” dal mondo reale.

Tutti i modelli della serie G3 sono dotati di pannello VA che garantisce un refresh rate da 165 Hz, un passo avanti rispetto ai 144Hz dei monitor da gaming standard. Inoltre, l’opzione Motion Blur Reduction riduce il tempo di risposta a 1 ms (MPRT), così i giocatori potranno sperimentare un feedback visivo veloce senza essere distratti dall’effetto ghosting. I monitor sono inoltre dotati di tecnologia Adaptive-Sync, che offre ai giocatori una visione fluida e senza interruzioni. Infine, tutti i modelli hanno un ritardo di input molto basso, quindi le azioni degli utenti possono essere viste sullo schermo quasi istantaneamente, senza alcun rilevante ritardo di elaborazione.

Il nuovo software G-Menu permette ai giocatori di regolare le impostazioni del monitor con un semplice click del mouse senza dover utilizzare alcun pulsante sul monitor. Inoltre, la modalità Low Blue Light e la tecnologia FlickerFree aiutano a ridurre i danni agli occhi causati dalla luce blu dello schermo.

A livello visivo, i pannelli VA producono un’immagine dai colori saturati e vivaci, con un contrasto marcato e neri profondi, ideale se si guarda un film o se si gioca a titoli con scene al buio, mentre l’ampio angolo di visione da 178°/178° consente ad amici e famiglia di unirsi alla visione.

Creato appositamente per titoli di simulazione e corsa, l’AOC CU34G3S è dotato di pannello VA da 34” con formato 21:9. La nitidezza della risoluzione ultra-wide WQHD (3440×1440) combinata con la curvatura 1000R riempie la visione periferica degli utenti e crea una sorta di incapsulamento, per un’esperienza totalmente immersiva. Lo stand regolabile in altezza ed inclinazione garantisce un’ergonomicità senza precedenti adatta a chi trascorre molte ore davanti allo schermo, mentre i due speaker integrati da 5W offrono un sound ricco e cristallino.

Per i titoli FPS, di azione/RPG o per qualsiasi altro genere, AOC offre anche due monitor della serie G3, uno da 31.5” e uno da 27” G3, entrambi dotati di risoluzione Full HD e QHD.

L’ AOC CQ32G3SU da 31.5” e il CQ27G3SU da 27” sono entrambi dotati di pannello con risoluzione QHD (2560 x 1440) che offre un’immagine chiara e nitida, nel formato più comune da 16:9. Il supporto robusto ed elegante non occupa molto spazio sulla scrivania e ha un foro di gestione dei cavi per una configurazione senza ingombri. È inoltre regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per una sessione gaming ultra-ergonomica. Il modello da 31.5” è dotato di due speaker da 5W, mentre il modello da 27” è dotato di due speaker da 3W ciascuno.

Della serie G3 fanno parte anche il modello da 31.5”, il C32G3AE e il modello da 27”, il C27G3U, entrambi dotati di risoluzione Full HD (1920 x 1080). A seconda dei titoli giocati e delle equipaggature degli utenti, il gioco con risoluzione Full HD può essere la scelta ottimale. Non tutti i giocatori hanno bisogno della migliore risoluzione per divertirsi ed essere competitivi. Per alcuni giocatori, la velocità è molto più importante, così come raggiungere frame rate elevati grazie a una risoluzione QHD, il che può essere difficile per le configurazioni PC di basso/medio livello. Con un refresh rate da 165 Hz e soltanto 1 ms di MPRT, e gioco senza interruzioni grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, questi modelli sono i più convenienti dal punto di vista economico della serie e sono perfetti per i giocatori attenti al proprio budget e che intendono migliorare il loro equipaggiamento. Il più grande C32G3AE da 31.5” è dotato di stand basic regolabile in inclinazione e due speaker da 5W ciascuno, mentre il modello da 27”, il C27G3U, è dotato di stand ergonomico regolabile in altezza, e due speaker da 3W.

I primi modelli della serie G3, l’AOC CU34G3S, il CQ32G3SU e il C32G3AE, sono già disponibili rispettivamente ad un prezzo consigliato di €679, €449, €349; mentre gli altri modelli – il CQ27G3SU e il C27G3U – saranno disponibili a partire da settembre 2021 rispettivamente ad un prezzo consigliato di €399 e €329.