A Total War Saga Troy: a settembre il DLC Mythos

The Creative Assembly ha annunciato la data d’uscita di Mythos, contenuto aggiuntivo che arriverà in A Total War Saga Troy, su PC, il 2 settembre. Lo strategico, disponibile su Epic Games Store dallo scorso anno, farà il suo debutto anche su Steam, proprio il 2 settembre.

Questa la descrizione del DLC:

Con il pacchetto di contenuti MYTHOS di A Total War Saga: TROY, i giocatori possono rivivere la guerra di Troia in tutta la sua gloria mitologica.

Imbarcati nella tua personale odissea e intraprendi una delle tre nuove spedizioni volte a trovare, vincere e domare le bestie mitologiche. Sono tre le creature leggendarie che potrai aizzare contro i tuoi nemici: Cerbero, il feroce mastino di Ade a guardia degli inferi, il Grifone, il signore alato dei cieli, e l’Idra, una serpe a nove teste che sparge veleno e follia.

Affronta battaglie sanguinose in epici teatri di guerra, al comando di eroi celebri dell’epoca e di guerrieri mitologici dalla forza devastante. Potrai reclutare diverse unità nuove, tra cui i leggendari Arimaspi e le ombre degli inferi, oppure rivisitazioni mitologiche di unità fondamentali e iconiche, come i Centauri, i Giganti e il Minotauro. Migliorane la prestanza in battaglia con abilità potenziate, come sortilegi letali e incantesimi rigenerativi.

Cambia il corso della guerra di Troia in una mappa della campagna che trae ispirazione direttamente dal mito e che include dinamiche di gioco tutte nuove, nonché nuove modalità di attrarre il favore degli dèi e di adempiere al loro volere divino.

Contenuti gratuiti per tutti i possessori di TROY

Oltre alla mole titanica di contenuti introdotti da MYTHOS, a tutti i possessori di TROY sarà resa disponibile una nuova modalità che cambia radicalmente l’esperienza di gioco. La modalità Storica rivoluziona svariati aspetti del gameplay di TROY, per offrire ai giocatori un’esperienza realistica e storicamente fedele del conflitto nell’Egeo. Ad esempio, le guerre saranno combattute tra i generali e le loro guardie del corpo e non da eserciti costituiti da un solo uomo che brandisce la potenza degli dèi.

TROY è in arrivo su Steam

I giocatori che preferiscono muovere guerra su Steam potranno finalmente imbracciare le armi il 2 settembre, quando A Total War Saga: TROY e tutti i suoi DLC saranno resi disponibili sulla piattaforma, in concomitanza al lancio di MYTHOS. Non c’è mai stato momento migliore per scendere in guerra nell’antica Grecia, poiché a partire dal lancio saranno disponibili tre edizioni del gioco per un periodo limitato.

STANDARD EDITION (gioco di base TROY) – Sconto del 25%

MYTHIC EDITION (gioco di base TROY + espansione MYTHOS) – Sconto del 30%

HEROIC EDITION (gioco di base TROY + espansione MYTHOS + DLC Amazons + DLC Ajax & Diomedes) – Sconto del 40%

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’annuncio del DLC di A Total War Saga Troy.