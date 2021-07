Classifica italiana: F1 2021 debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventottesima settimana di questo 2021, dal 12 luglio al 18 luglio. Dopo il debutto in prima posizione da parte di Monster Hunter Stories 2, in versione Switch, la scorsa settimana, un’altra new entry è in cima anche nella nuova classifica: si tratta di F1 2021 di Codemasters, al primo posto su PS4 e al sesto su PS5. Podio completato da due titoli Switch: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, uscito il 16 luglio, e Just Dance 2021. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa Football Manager 21, con la presenza di ben 5 episodi della serie Company of Heroes, forti anche dell’annuncio del terzo capitolo. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 F1 2021 ELECTRONIC ARTS PS4

2 THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD* SWITCH

3 JUST DANCE 2021 SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 F1 2021 PS5

7 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

8 MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN SWITCH

9 FIFA 21 PS4

10 THE CREW 2 PS4

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2021

2 COMPANY OF HEROES 2: THE BRITISH FORCES

3 COMPANY OF HEROES 2: THE WESTERN FRONT ARMIES – OBERKOMMANDO WEST

4 COMPANY OF HEROES 2: THE WESTERN FRONT ARMIES – US FORCES

5 TOTAL WAR: WARHAMMER II SEGA PC 16

6 F1 2021 ELECTRONIC ARTS PC 3

7 COMPANY OF HEROES COMPLETE PACK SEGA PC 18

8 TOTAL WAR: ROME II SEGA PC 16

9 COMPANY OF HEROES FRANCHISE EDITION SEGA PC 18

10 TOTAL WAR: WARHAMMER SEGA PC 16

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail