Da oggi 27 luglio The Great Ace Attorney Chronicles è disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Capcom, per l’occasione, ha pubblicato il trailer di lancio di questa collection, che contiene al suo interno The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney: Resolve 2.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione, se volete sapere cosa ne pensiamo delle avventure del giovane avvocato Ryunosuke.