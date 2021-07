Baldo The Guardian Owls: annunciata la data

Lo studio italiano Naps Team ha annunciato la data d’uscita di Baldo The Guardian Owls. L’action adventure, con protagonista, neanche a dirlo, proprio Baldo, arriverà su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ed Apple Arcade a partire dal 27 agosto.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, tramite IGN, e che mostra il colorato e vivo mondo di gioco creato dallo storico team italiano. Precedentemente era stato invece pubblicato un filmato incentrato su esplorazione e combattimento.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina ufficiale su Steam dell’action adventure di Naps Team :

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare.

Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare.

Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino.

Un’avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.