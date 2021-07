Abandoned: l’app si sbloccherà prima in Giappone… ma perché?

Ennesimo rocambolesco aggiornamento legato ad Abandoned, il titolo survival-horror indipendente sviluppato dallo studio Blue Box Game Studios e atteso non si sa quando su PlayStation 5. Come ben sappiamo, il primo trailer del gioco verrà mostrato tramite un’applicazione scaricabile sulla console next-gen di Sony il prossimo 10 agosto. A quanto pare, l’app sarà disponibile in quella giornata soltanto in Giappone. Ma perché?

Come ben sappiamo, Blue Box è uno studio indie olandese che nulla avrebbe a che vedere con il Giappone, ma nonostante ciò l’Opening Teaser sarà visibile prima agli utenti giapponesi, come affermato tramite Twitter:

“L’app Realtime Experience sarà disponibile in Giappone il 10 agosto insieme all’introduzione (Opening Teaser). L’app richiede l’iscrizione a PS Plus in Germania a causa dei requisiti legali. Pre-caricamento disponibile il 29 luglio.”

Insomma, questo dettaglio fa tornare nuovamente in pista l’ipotesi legata alla vera identità di Abandoned. Il Giappone infatti ci fa pensare ad Hideo Kojima, Konami e Silent Hill. Insomma, fino al prossimo 10 agosto sicuramente qualche altro bizzarro riferimento legato a Kojima o a Silent Hill sicuramente salterà fuori.

The Realtime Experience app will be available in Japan on august 10th along with the introduction (Opening Teaser).

The app requires PS Plus membership in Germany due to legal requirements. Pre-load available on July 29th.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021