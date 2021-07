Mass Effect Legendary Edition: ecco una nuova infografica

Il team di sviluppo di Mass Effect Legendary Edition, la versione rimasterizzata della trilogia capolavoro di BioWare, ha pubblicato una nuova infografica che descrive nel dettaglio le scelte che i giocatori hanno compiuto nella rimasterizzazione della trilogia classica, dal background del loro, personalissimo, Shepard ai compagni di squadra che avevano più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida e tanto altro ancora.

Le molte scelte disponibili in Mass Effect Legendary Edition hanno portato a diverse decisioni interessanti; per esempio:

Mordin è diventato il personaggio con meno probabilità di sopravvivere alla missione suicida:



Wrex è sopravvissuto alla missione Virmire per il 94% dei giocatori;

il 4% dei giocatori ha esiliato Tali, il preferito dai fan;

la maggior parte degli Shepard prende a pugni i giornalisti, (comprensibile viste le inclinazioni decisamente ostili ai media del capitano)

In calce all’articolo potete trovare l’infografica, per scoprire tutte le informazioni in modo ancora più dettagliato. Per esempio, potrete scoprire quanti giocatori hanno ucciso e quanti hanno salvato le regine dei Rachni, o ancora, in quanti hanno ottenuto la pace, oppure chi si è schierato con i Geth o con i Quarians, o chi sia stato il compagno preferito dei tanti Shepard. Insomma tutta una serie di interessanti curiosità e statistiche che faranno sicuramente felici i fan della serie di casa BioWare e Electronic Arts.

Non c’è mai stato un momento migliore di questo per tuffarsi nella trilogia di Mass Effect e aggiungere statistiche. Mass Effect Legendary Edition è attualmente in saldo su PC (via Origin fino al 29 luglio e via Steam dal 29 luglio al 2 agosto), sulle console di casa Sony fino al 4 agosto e sulle console della famiglia Xbox fino al 5 agosto. Inoltre il gioco è in offerta anche su Amazon. Cosa aspettate? Siete pronti a prendere le vostre scelte nelle vesti del vostro Shepard?