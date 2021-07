Komi Can’t Communicate: annunciata la serie live-action

Lo scorso aprile, un sondaggio aveva rivelato quali fossero i manga dei quali i fan attendevano con più ansia l’adattamento anime. Tra quei titoli figurava anche Komi Can’t Communicate, uno dei titoli di maggior successi di Weekly Shonen Sunday, realizzato da Tomohito Oda, che, dopo essere arrivato a oltre trecento capitoli e venti tankobon in cinque anni di serializzazione non aveva ancora ricevuto il suo adattamento animato.

Soltanto un mese dopo, in maggio, quell’anime era stato annunciato, e ora arrivano anche altre buone notizie per i fan della serie. Il canale televisivo giapponese NHK ha infatti annunciato la serie live-action di Komi Can’t Communicate, affermando che uscirà in Giappone il prossimo 6 settembre 2021.

La serie sarà composta da otto episodi, e NHK ha già rivelato due dei protagonisti principali che saranno Elaiza Ikeda (già comparsa nel live-action di Kakegurui del 2019) che interpreterà la protagonista Shoko Komi, e Takahisa Masuda, uno dei membri del popolare gruppo j-pop NEWS, che darà invece vita a Hitohito Tadano.

Lo show sarà diretto da Yoshihito Okashita ed Eiji Ishii sugli script di Fumize Mizuhashi e con le musiche di Eishi Segawa. Il live-action di Komi Can’t Communicate arriverà dunque circa un mese prima dell’anime, previsto in uscita per questo ottobre, senza però che ci sia ancora una data ufficiale per il Giappone, né tantomeno per il resto del mondo.

La versione animata, prodotta dallo studio OLM, sarà diretta da Ayumu Watanabe (Doraemon) e Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst) con la partecipazione di Aoi Koga (Kaguya-sama Love is War) nel ruolo di Shoko Komi, di Gakuto Kajiwara (Black Clover, Fire Force, Rent-a-Girlfriend) in quello di Hitohito Tadano e di Rie Murakawa (Fairy Tail, Re:Zero) in quello di Osama Najini.