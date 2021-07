Abandoned: la nuova immagine è collegata a Metal Gear Solid?

Il caso Abandoned si sta facendo sentire ogni giorno con rumor, notizie e quant’altro da tantissimi giorni oramai. Dopo il rinvio dell’app ufficiale del gioco, diversi giocatori si stanno attanagliando di domande sulla natura della produzione. Da qualche tempo, Hideo Kojima ha affermato che non centra assolutissimamente con tale progetto, smentendo ulteriormente le voci del suo coinvolgimento, eppure, una nuova immagine su Twitter potrebbe affermare il contrario.

Secondo quanto pubblicato dalla pagina Twitter di Blue Box Game Studios, viene mostrata un’immagine con un volto in background decisamente sospetto. Anche se non si capisce molto bene, in tanti hanno ipotizzato che possa trattarsi di Solidus Snake, antagonista presente in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Insomma, ancora una volta, Abandoned è circondato dal mistero più assoluto. Noi non possiamo fare altro che aspettare nella giornata del 10 Agosto, giornata in cui verrà reso disponibile un playable teaser in esclusiva su PlayStation 5.