One Piece: incredibile anticipazione su Zoro

L’anime di One Piece è spesso pieno di grandi sorprese, ma gli appassionati dell’opera di Eiichiro Oda non potevano certo aspettarsi quello che è successo nell’ultimo episodio dell’adattamento animato. Mentre infatti l’anime sta entrando nel vivo dell’arco narrativo di Wano, con la guerra tra i pirati di Kaido e gli alleati di Luffy che sta ormai per scoppiare, l’ultimo episodio dell’opera ci ha regalato un’incredibile anticipazione sui poteri di Roronoa Zoro. Attenzione però: l’articolo contiene spoiler!

Nell’episodio 984 infatti, in una scena filler rispetto agli eventi del manga, viene apertamente mostrato che Zoro è in possesso dell’Haki della tonalità del Re Conquistatore. Una rivelazione che nel manga non era arrivata se non nel capitolo 1010, durante lo scontro tra Zoro e gli altri membri della Generazione Peggiore, e Kaido, quando era stato lo stesso imperatore a riconoscere il potere utilizzato dallo spadaccino.

L’anticipazione ha scatenato qualche polemica nel fandom di One Piece, soprattutto perché nella scena (che potete apprezzare in fondo all’articolo), pur avendo utilizzato una forma abbastanza rozza dell’Haki del Re, Zoro sembra abbastanza consapevole di ciò che ha fatto e del tipo di potere che ha attivato, mentre nel manga il personaggio non sembrava consapevole di aver ricevuto questo nuovo power up.

Non è in dubbio comunque che il potere mostrato da Zoro nell’anime sia proprio l’Haki del Re: i soldati di Kaido infatti svengono immediatamente dopo che l’occhiata rabbiosa di Zoro scatena un’onda di energia, esattamente come era accaduto a Luffy a Marineford o su Amazon Lily, prima di essere addestrato da Silvers Rayleigh. Il che significa che, ora che lo spadaccino è entrato in possesso della Enma, la mitica spada di Oden Kozuki, sarà in grado di canalizzare ancora meglio il proprio potere e diventerà capace di nuove meraviglie in battaglia.