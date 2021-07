Street Fighter Duel: presto arriverà anche in occidente

Street Fighter: Duel per dispositivi mobile sta arrivando al pubblico occidentale, tramite Capcom. L’editore giapponese ha fatto l’annuncio lo scorso fine settimana durante il Capcom Pro-Tour, il più grande torneo di Street Fighter.

Duel non è un vero e proprio picchiaduro, ma è un RPG basato sul team-building: il giocatore deve raggruppare una squadra di tre combattenti scelti tra i World Warriors della saga assieme ad altri personaggi originali. Il gameplay è diverso dai titoli tradizionali di Street Fighter e più simile a quello di The King of Fighters All-Star combinato con una buona dose di meccanica gacha. Per sbloccare i roster di Street Fighter: Duel bisogna utilizzare carte di diverso tipo e sono presenti in varie rarità per ogni personaggio: la classifica dei rank parte da B fino ad S. Sono presenti 98 personaggi in Duel finora, la maggior parte dei quali presi da tutta la grande storia di Street Fighter. Molti di loro sono versioni diverse di nomi classici come Ryu e Chun-Li, ma ci sono anche alcuni personaggi completamente nuovi realizzati solo per il mercato cinese come Lu Bu e Jay Chow, un famoso cantante taiwanese.

Duel presenta una modalità storia, varie modalità di gioco Player vs Player, modalità di allenamento e un ampio albero delle abilità dei personaggi. Per ottenere le abilità è necessario spendere le risorse di gioco che è possibile ottenere attraverso il gioco o spendendo denaro. Street Fighter: Duel è stato lanciato per la prima volta in Cina lo scorso novembre grazie al diligente lavoro dello studio Tencent, che a quanto pare ha accumulato abbastanza seguito da giustificare un’uscita mondiale. Capcom non ha fornito dettagli su localizzazioni specifiche o quandoDuel arriverà in paesi specifici. Street Fighter: Duel al momento è disponibile in Cina per dispositivi mobile e non abbiamo una data precisa per il lancio occidentale. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.