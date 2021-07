Control Ultimate Edition: è da oggi disponibile per Stadia

505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment annunciano il lancio di Control Ultimate Edition per Google Stadia. Control Ultimate Edition, il celebre titolo action/adventure soprannaturale pubblicato da 505 Games e sviluppato da Remedy Entertainment, è finalmente disponibile su Google Stadia. La potenza della piattaforma di Google consente di riprodurre in streaming e di giocare ovunque a questo pluri-premiato videogioco, con una connessione Internet stabile, su qualsiasi desktop, laptop, telefono, tablet o TV compatibile, a un costo di € 39,99. Per ulteriori informazioni e per tutte le più recenti novità su Control, si prega di visitare il sito www.controlgame.com.

Il titolo include il gioco base originale, le espansioni Le Fondamenta ed EMA e tutte le modalità di gioco addizionali. Questa versione di Control permette di giocare nelle modalità Enhanced Graphics con una risoluzione 4K a 30fps ed Enhanced Performance con risoluzione 1080p a 60fps. Control Ultimate Edition si avvantaggia della tecnologia cloud streaming di Google Stadia, senza la necessità di installazioni, download o aggiornamenti, il che significa che è possibile giocare praticamente ovunque. Vincitore di oltre 80 premi, Control è un’avventura d’azione in terza persona visivamente sbalorditiva che terrà con il fiato sospeso. Combinando ambienti aperti con la costruzione del mondo e la narrazione distintive del famoso sviluppatore Remedy Entertainment, Control presenta un’esperienza di gioco espansiva e intensamente gratificante anche su Google Stadia. Di seguito il commento di Neil Ralley, presidente di 505 Games:

Abbiamo lanciato Control Ultimate Edition sulla piattaforma Stadia di Google per offrire ai giocatori un nuovo modo di provare questo grande videogioco. Il Cloud gaming infrange molte barriere d’ingresso rendendo molto più semplice l’accesso a un videogioco e troviamo che questo possa rappresentare una grande opportunità per espandere ulteriormente l’audience di Control.



Control Ultimate Edition è ora disponibile su Steam, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, GOG ed Epic Games Store.