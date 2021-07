Halo Infinite: annunciata per stasera la “tecnical preview”

La notte scorsa su Twitter, dal profilo ufficiale di Halo Infinite è stato annunciato tramite un cinguettio che stasera (mercoledì 28 luglio 2021) si terrà un’anteprima tecnica del titolo di 343 Industries in live-streaming. Si tratta di un evento tanto atteso per i fan della saga, i quali potranno “radunarsi” su Twitch e YouTube per avere qualche informazione in più inerente all’esclusiva Xbox più attesa.

Dal messaggio di Twitter si evince quanto segue:

Domani saremo in diretta con un primo sguardo in anteprima sugli aspetti tecnici di Halo Infinite! Ascoltate direttamente il team di sviluppo per sapere cosa c’è in serbo per voi (Mercoledì 28 luglio alle 23.00 su Twitch e YouTube).



Tomorrow, we’re going live with the first look at #HaloInfinite’s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what’s in store, and how you’ll get in if you’re selected. 🕙 Wednesday, July 28th @ 2PM PT

📺🟣: https://t.co/dda9QxxAU8

📺🔴: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1 — Halo (@Halo) July 27, 2021

La live, a quanto sembra, non si focalizzerà sulla questione del Player Vs Player, sebbene, probabilmente, ulteriori informazioni a riguardo arriveranno nei prossimi mesi. L’anteprima di questa sera (che ricordiamo si terrà alle 23.00 nostrane) si concentrerà maggiormente sui bot. Comunque non temete, siamo solo all’inizio del processo di release di Halo Infinite e, quindi, maggiori informazioni verranno rese disponibili man mano che ci appropinquiamo al day-one.

Ricordiamo, infine, che lo sparatutto iconico di 343 Industries uscirà in prossimità delle festività natalizie dell’anno corrente, finestra di lancio che potrebbe anche essere anticipata, in quanto si mormora che il titolo possa essere rilasciato anche già a novembre 2021. Ad ogni modo, Halo Infinite sarà disponibile in esclusiva per le console di Microsoft: Xbox Series X/S, Xbox One e PC.