NieR Reincarnation è disponibile su mobile anche in occidente

Dopo la sua straordinaria performance in Giappone, NieR Reincarnation di Square Enix esce oggi per il Nord America e l’Europa. Secondo il Twitter ufficiale del gioco, sarà disponibile nel pomeriggio. Sviluppato da Applibot, il gioco di ruolo sarà disponibile per dispositivi mobile.

A differenza di NieR: Automata e NieR Replicant, NieR Reincarnation segue un sistema di combattimento a turni. Incontrerai anche un numero di personaggi che possono unirsi al tuo gruppo con variazioni dello stesso (insieme alle armi) ottenibili tramite gacha. Di seguito la trama tramite il sito ufficiale:

We’re elated to confirm that NieR Re[in]carnation will be launching on schedule on July 28th PDT in the afternoon as scheduled!

We apologize for any inconvenience this may have caused and appreciate your continued patience as we enter the home stretch.

— NieR Re[in]carnation EN (@NieRReinEN) July 28, 2021