Tribes of Midgard: server ripristinato dopo alcuni problemi

Tribes of Midgard è stato lanciato nella giornata di ieri su PlayStation e PC ma alcuni giocatori della piattaforma Steam hanno riscontrato alcune problematiche nelle fasi di accesso al gioco cooperativo. Gli utenti, quindi, hanno riportato subito il problema agli sviluppatori, i quali hanno provveduto immediatamente.

La software house indipendente Norsfell Games, fortunatamente, ha agito tempestivamente per ripristinare il server, permettendo così l’accesso a tutti gli utenti. Questo è stato il commento degli sviluppatori di Tribes of Midgard che è stato avvistato in un post su Steam:

Le cose sembrerebbero stabili al momento e non dovrebbero esserci più problemi.



Il titolo è un adventure RPG dalla natura cooperativa che richiede ai giocatori di resistere e confrontarsi con l’invasione dei Giganti durante il Ragnarok. Per contrastare l’arrivo dei Giganti sarà importante costruire delle fortezze atte a respingere le forze di Hel. Gli utenti prenderanno le redini di un Einherjar che dovrà proteggere a tutti i costi il seme di Yggdrasil.

Durante il giorno sarà cruciale avventurarsi per le aree create proceduralmente in cerca di armi e manufatti che potranno essere utili a potenziare lo status dell’utente. Durante la notte, invece, bisognerà affrontare numerose orde di nemici (tra cui sono presenti anche i Giganti) che vorranno entrare in possesso del seme.

Il titolo supporta al massimo dieci giocatori che possono cooperare per liberare Midgard dalla minaccia mitologica e apporterà varie modifiche nel corso delle stagioni a venire. Per ulteriori dettagli, naturalmente vi invitiamo a restare sintonizzati sul sito di GamesVillage. Vi ricordiamo, infine, che Tribes of Midgard è attualmente disponibile per PC (via Steam), PlayStation 5 e PlayStation 4.