Dr. Mario World chiuderà a partire da novembre

L’applicazione mobile di Nintendo, Dr. Mario World venne lanciata ormai due anni fa, durante l’estate del 2019 e si tratta di un titolo puzzle basato sull’abilità del giocatore, il quale aveva l’obiettivo di eliminare un virus fastidioso. Bisognava abbinare le capsule a seconda del loro colore, nonché posizionarle come si fa con i mattoncini del Tetris.

Il titolo sviluppato da NHN Entertainment Corp., secondo un recente aggiornamento da parte della Grande N, chiuderà i battenti a partire dal primo novembre 2021, sebbene già da oggi non sarà più possibile acquistare la valuta premium (i diamanti) da utilizzare per compere in-game.

Nella notifica di chiusura dell’applicazione si può leggere quanto segue:

Grazie per aver giocato a Dr. Mario World. Il servizio offerto dal gioco cesserà a partire da lunedì 01 novembre 2021. Vorremmo estendere i nostri sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato al gioco dal suo giorno di lancio, ovvero dal 10 luglio 2019. Da oggi 28 luglio luglio 2021, inoltre, non sarà più possibile acquistare i diamanti. Se avvierai l’app in un momento successivo all’01 novembre, il gioco non ti permetterà l’accesso. Sarà possibile, tuttavia, riesaminare la propria cronologia di gioco su un sito web che chiameremo Dr. Mario World Memories.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno costretto Nintendo a prendere la decisione di chiudere il titolo ma si può ipotizzare che essi siano riconducibili alle scarse entrate realizzate. Basti pensare che l’app ha totalizzato circa due milioni di download nelle sue prime 72 ore di vita, per poi generare solamente 100 mila dollari di profitto. Considerando, poi, il maggior successo avuto da Mario Kart Tour (lanciato praticamente due mesi dopo, il 25 settembre 2019) si arriva alla conclusione che si tratta di una decisione ben ponderata da parte della software house nipponica. Mario Kart Tour ha generato in totale circa 20 milioni di download e 1 milione di dollari di entrate. Le due app sono attualmente disponibili per dispositivi mobile iOS e Android.