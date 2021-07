eSports WRC presentato da TOYOTA GAZOO Racing: le finali 2020 e 2021 si terranno a Ypres e Atene

NACON e lo studio KT Racing sono lieti di annunciare che le finali delle edizioni 2020 e 2021 di eSports WRC presentate da TOYOTA GAZOO Racing si svolgeranno quest’estate rispettivamente in Belgio e in Grecia. I migliori giocatori si affronteranno in WRC 9, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, per la finale del 2020 e per la finale del 2021 in WRC 10, che sarà disponibile il 2 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC su Steam e su Nintendo Switch in un secondo momento.

Finale eSports WRC 2020 a Ypres

Dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa della pandemia, la finale del campionato eSports WRC avrà luogo il 14 agosto 2021 in coincidenza con il Renties Ypres Rally Belgium. Ci saranno 10 finalisti che si contenderanno il titolo di Campione del Mondo eSports WRC 2020. Questo include gli 8 finalisti che si sono qualificati fra oltre 10.000 partecipanti durante la stagione regolare, che ha visto Sami-Joe dal Libano dominare la competizione. A questi otto si aggiungeranno Greekman, vincitore di una wildcard al Monte-Carlo eSports Launch, e Mihalo, vincitore di una wildcard al Neste Rally Finland eChallenge nell’agosto 2020.

L’evento è sponsorizzato da TOYOTA GAZOO Racing, che premia il vincitore con una Yaris GR e organizzato in collaborazione con Playseat, Fanatec, BenQ e FlexIT, che offrono premi ai concorrenti e forniscono attrezzature per la competizione.

La classifica dei giocatori è la seguente:

1 Wed_Sami-Joe05 Libano 2 RC LDLC OL NEXL Francia 3 Izamusing Francia 4 RC Noel Francia 5 WeD Subee203 Ungheria 6 RC Jonno. Guernsey Island 7 WeD Komatsu Bulgaria 8 Botti Jr Italia Wildcard #1 Greekman Grecia Wildcard #2 RC Mihalo Finlandia

Finale eSports WRC 2021 ad Atene

La finale dell’edizione 2021 si svolgerà intorno all’Acropolis Rally Greece al Velodromo Olimpico di Atene l’8 settembre 2021 e vedrà la partecipazione degli 8 finalisti che si sono qualificati durante la stagione regolare, che è ancora in corso ed è, ancora una volta, dominata da Sami Joe, che ha ottenuto 10 vittorie consecutive! Un nono pilota si unirà agli altri in finale dopo la chiusura della stagione regolare il 9 agosto, sulla base dei risultati di un torneo organizzato da Acropolis Rally Greece per i giocatori greci e ciprioti, sponsorizzato da Kotsovolos e COSMOTE TV.

I partner Playseat, Fanatec, BenQ e FlexIT saranno nuovamente presenti per la nuova edizione, così come TOYOTA GAZOO Racing, che premierà il vincitore con una Yaris GR. Questa vettura ad alte prestazioni è il frutto dell’esperienza di TOYOTA GAZOO Racing come costruttore WRC ed è dotata di un nuovo sistema di trazione integrale intelligente GR-FOUR e di un emozionante motore 1.6L 3 cilindri turbo che eroga 261 CV e 360 Nm di coppia per una guida leggera, potente ed esaltante.

Nell’edizione 2021 della finale, i giocatori gareggeranno in WRC 10, che sarà rilasciato solo pochi giorni prima! Guarda l’attuale classifica generale qui: https://www.wrc.com/en/more/gaming/standings/