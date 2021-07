Twitch: Constance Knight nuova VP of Global Creators

Twitch ha nominato Constance Knight come nuova VP of Global Creators. Constance porta in Twitch un bagaglio di conoscenze davvero importante, sia per quanto riguarda la cura dei video che per la community dei creator. La sua leadership contribuirà quindi a migliorare l’esperienza sul servizio di live streaming, con un focus specifico sui creator di tutto il mondo.

Prima di entrare in Twitch, Costance è stata Global Head of Video Curation, Short Form Content di Instagram, dove ha contribuito a sviluppare prodotti e partnership e ha gestito il team editoriale per la piattaforma video Instagram Reels. Prima di Instagram ha trascorso più di 8 anni in Youtube, dove è stata responsabile delle iniziative di crescita strategica per i creator e i media partner.

Nel 2020 la crescita di Twitch è stata incredibile: i minuti guardati su Twitch hanno superato il trilione. In media, oltre 2,5 milioni di persone sono in diretta su Twitch a qualsiasi ora, con più di 7 milioni di streamer che creano contenuti ogni mese. Inoltre, da quando fu fondato 10 anni fa, le ore complessive passate sul servizio sono 67 miliardi, pari a 8 ore per ogni persona sul pianeta.

“Twitch ha da sempre l’obiettivo di costruire e supportare community di appassionati e sono davvero entusiasta di unirmi a un servizio che dà così tanta importanza al sostegno dei creator” ha commentato Costance. “Il futuro dell’intrattenimento è guidato dai creator e sono molto contenta di svolgere un ruolo come questo, che mi permetterà di sostenere questi professionisti mentre lavorano quotidianamente per crescere su Twitch, portando sempre nuovi contenuti”.

Constance ha conseguito un BBA in finanza presso l’Università del Texas a Austin e un MBA in gestione generale presso la Anderson School della UCLA. Michael Aragon, Chief Content Officer di Twitch, ha commentato: “I creator sono il cuore e l’anima di Twitch, e poiché continuiamo a vedere sempre più persone che arrivano sul servizio aprendo il loro canale, abbiamo ritenuto fosse il momento perfetto per inserire una figura all’interno del nostro team interno che aumentasse e migliorasse il supporto per i creator globali. Constance è una leader esperta e appassionata che porta una ricchezza di conoscenze nell’industria dello streaming. La sua visione sarà preziosa per aiutare Twitch e i suoi creator a crescere”.