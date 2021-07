Tales of Arise non avrà la photo mode al lancio

Come ben sappiamo da diverso tempo, la Photo Mode è una delle feature più richieste e apprezzate dai giocatori, grazie al quale riescono a salvare i propri scatti preferiti aggiungendo e modificando a proprio piacimento i momenti preferiti in determinati giochi. Ebbene, portiamo delle brutte notizie per coloro che volevano tale feature all’interno di Tales of Arise, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dalla giornata del 10 Settembre.

Parlando sulle pagine di Game Informer, gli sviluppatori hanno confermato l’assenza della Photo Mode al lancio. Però, i developer hanno solamente svelato che non sarà presente al day one, facendo ipotizzare che tale feature potrebbe approdare su Tales of Arise tramite aggiornamento in futuro. Insomma, tutto è possibile, ma a partire dal 10 Settembre, la Photo Mode non sarà in alcun modo presente all’interno dell’iterazione targata Tales Studios.