AOC presenta i nuovi monitor da 49 pollici con un elevato refresh rate

AOC, il brand numero uno al mondo per i monitor gaming e accessori tech, sta rilanciando il suo portfolio di prodotti dedicati al gaming: dai monitor, alle cuffie, tastiere meccaniche, mouse, tappetini per mouse e altro ancora. Questi prodotti sono pensati per i giocatori di ogni livello e sono brandizzati AGON by AOC. Annunciata di recente, la prima categoria AOC GAMING ridefinisce i bisogni degli avventurieri digitali. Ora, la serie di monitor e periferiche AGON compongono un ecosistema di prodotti compatibili tra loro per un’atmosfera di gioco estremamente coinvolgente ed elegante, in grado di soddisfare i giocatori esigenti e competitivi.

Nella categoria del gaming su PC, gli eroi sono i giocatori competitivi e tenaci, gli streamer e i creatori di contenuti che riescono a unire talento individuale e lavoro di squadra per diventare i migliori e mostrare cosa è possibile ottenere con strumenti adatti. La serie AGON (la parola Agon in greco antico significa “competizione”) è sicuramente il compagno perfetto per soddisfare i loro bisogni.

Per questo, i primi modelli della nuova serie AGON sono due schermi curvi e super ampi degni di un eroe: l’AG493UCX2 da 49″ (124,5 cm), con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz, e l’AG493QCX da 49″ con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Grazie al loro aspect ratio di 32:9, l’AG493UCX2 è in grado di combinare virtualmente due display QHD da 27″ in un unico pannello con risoluzione DQHD (5120 x 1440), mentre l’AG493QCX unisce due display Full HD da 27″ con risoluzione DFHD (3840×1080). Entrambi i monitor utilizzano pannelli VA per neri profondi, colori intensi e un elevato rapporto di contrasto per immagini straordinarie, supportati dalla tecnologia DisplayHDR 400 certificata VESA.

Il monitor AGON AG493UCX2 da 49″ è dotato di un pannello VA 32:9 super ampio e di un design senza bordi, che, con la sua curva futuristica, sembra fuoriuscito da un’astronave fantascientifica. La curvatura 1800R avvolge delicatamente l’utente e riempie la sua visione periferica, come un set di realtà aumentata posizionato sulla scrivania, privo di ostacoli al centro del display.

Nei giochi di simulazione di guida, display di grandi dimensioni e super ampi come l’AG493UCX2 elevano la consapevolezza situazionale del giocatore, mostrando un’immagine più ampia del mondo di gioco, che consente di visualizzare meglio la scala nella propria mente per un inserimento in curva perfetto per vincere. Oppure, nei titoli di simulazione di volo, questo spazio aggiuntivo sullo schermo rende la visualizzazione di piccoli quadranti, indicatori, riferimenti visivi e grafici più semplice. Nonostante l’AG493UCX2 eccella nei giochi in prima persona, lo spazio aggiuntivo porta benefici in tutti i tipi di videogiochi, da quelli RTS, in cui i giocatori possono vedere la loro base di partenza e la frontiera contemporaneamente, a quelli MMO con molte interazioni attive contemporaneamente.

Nonostante le sue dimensioni piuttosto grandi, l’AG493UCX2 è veloce e reattivo come i suoi cugini più stretti. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz e al tempo di risposta MPRT di 1 ms (4 ms GtG), questo schermo fa venire l’adrenalina durante le competizioni. I creatori di contenuti o gli streamer possono collegare due PC (un PC in streaming/PC di lavoro e un PC da gioco) e controllarli con un set di periferiche grazie allo switch KVM integrato e la connessione USB-C, che può trasferire video e alimentare un laptop fino a 65 W contemporaneamente. È tanto una macchina di produttività quanto una di immersione.

I primi modelli della nuova serie AGON, l‘AG493UCX2 da 49” e l’AG493QCX, saranno disponibili da settembre 2021 a prezzi consigliati rispettivamente di €1199 e €949.