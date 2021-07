Abandoned: nuovi dettagli sull’app Realtime Experience!

Se c’è un caso che continua a tenere banco tra i videogiocatori è sicuramente quello di Abandoned, il misterioso titolo survival horror dell’ancor più misterioso developer indipendente Blue Box Game Studios. Tra annunci e rinvii, citazioni più o meno velate a Hideo Kojima e ai suoi lavori (leggasi Metal Gear Solid), connessioni e dubbi, il gioco tiene ancora con il fiato sospeso tutto il fandom, che sta cercando di capire che cosa potrà trovarsi di fronte a breve.

Ora, con una serie di tweet, Blue Box ha deciso di andare più a fondo sulla questione dell’app Realtime Experience, che sta ormai per approdare sulle PlayStation 5, e che servirà per godere del primo trailer di Abandoned a partire dal 10 agosto (ma inizialmente solo in Giappone…).

Negli ultimi messaggi postati sui social infatti, Blue Box ha specificato che Realtime Experience, in quanto game application, non servirà soltanto a vedere il video, ma a cambiare completamente l’esperienza di gioco per gli appassionati. Tutto questo sarebbe permesso dall’impennata tecnologica garantita dalla potenza dei nuovi hardware next-gen e dalle SSD sempre più veloci.

Dunque cosa si nasconde davvero dietro ad Abandoned e a Realtime Experience? L’attesa non è mai stata così fremente. L’app è già disponibile in pre-loading in alcune zone del mondo, e stando a quanto sostenuto da Blue Box Game Studios nel giro di qualche ora lo sarà anche in tutte le altre.

Che dietro al gioco si nasconda davvero Hideo Kojima? Che sia un remake di Silent Hill? Che sia una semplice operazione di marketing per pubblicizzare un gioco indie? Tutte le possibilità sono ancora in ballo. Intanto a noi non resta da fare altro che aspettare per scoprire la verità. Nel frattempo l’unico volto noto di Blue Box, Hasan Kahraman, parlerà oggi in un podcast sponsorizzato da Bloober Team. Chissà cosa rivelerà?