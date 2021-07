PlayStation 5: più di 10 milioni di unità vendute, è la console Sony ad aver raggiunto questa cifra più velocemente

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che la propria console di ultima generazione, PlayStation 5, ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo dal lancio avvenuto il 12 novembre 2020. Con questo traguardo PS5 diventa la console ad aver raggiunto più velocemente questa cifra nella storia dell’azienda, e continua a superare le vendite della precedente, PlayStation 4.

SIE ha anche raggiunto ulteriori traguardi riguardanti i giochi appartenenti ai PlayStation Studios, tra cui:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games ha venduto oltre 6,5 milioni di copie dalla sua data di uscita il 12 novembre 2020;

di Insomniac Games ha venduto oltre dalla sua data di uscita il 12 novembre 2020; MLB The Show 21 di San Diego Studio è il titolo più venduto nella storia del franchise con oltre 2 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Il gioco ha raggiunto più di 4 milioni di giocatori dalla sua data di uscita, il 16 aprile 2021;

di San Diego Studio è il titolo più venduto nella storia del franchise con oltre 2 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Il gioco ha raggiunto più di 4 milioni di giocatori dalla sua data di uscita, il 16 aprile 2021; Returnal di Housemarque, la nuova IP lanciata con un importante successo di critica, ha venduto più di 560.000 copie* dalla sua data di uscita, il 30 aprile 2021;

di Housemarque, la nuova IP lanciata con un importante successo di critica, ha venduto più di 560.000 copie* dalla sua data di uscita, il 30 aprile 2021; Ratchet & Clank: Rift Apart di Insomniac Games ha venduto oltre 1,1 milioni di copie* dalla sua data di uscita dell’11 giugno 2021.

“Non posso che esprimere la più profonda gratitudine alla nostra appassionata community di giocatori che ha accolto PlayStation 5 e a tutti gli sviluppatori e ai partner che hanno portato esperienze di gioco così incredibili sulle nostre piattaforme”, ha affermato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. “Anche se PS5 ha raggiunto l’utenza più velocemente di qualsiasi delle nostre precedenti console, abbiamo ancora molto lavoro da fare dinanzi a noi, poiché la domanda di PS5 continua a superare l’offerta. Voglio che i giocatori sappiano che mentre continuiamo ad affrontare in tutto il mondo sfide uniche che interessano sia il nostro settore che molti altri, il miglioramento dei livelli di disponibilità rimane una priorità assoluta per SIE”.

Guardando al futuro, la gamma di giochi esclusivi provenienti dai PlayStation Studios include un nuovo capitolo di God of War di Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital e Horizon Forbidden West di Guerrilla Games. Alcuni dei giochi più attesi dei partner di SIE includono Battlefield 2042 di Electronic Arts, DEATHLOOP di Bethesda, Far Cry 6 di Ubisoft e Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab.