Berserk: il futuro del manga non è ancora deciso

Il mondo dei manga e degli anime ha perso moltissimo in questo 2021 con la morte, prematura e tragica, di Kentaro Miura, il creatore di Berserk, una delle opere più dark e violente dell’intero panorama. Al di là della comprensibile tristezza per la perdita, i fan dell’opera sono rimasti con il fiato sospeso, cercando di capire che cosa ne sarà del manga di Miura in futuro.

E sembra proprio che non ci sia ancora nulla di deciso. Young Animal Magazine, la rivista su cui Berserk viene serializzato, ha condiviso infatti un aggiornamento sul manga, spiegando che, nonostante le vendite record ottenute di recente dalla rivista, l’editor non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del manga di Miura, iniziato nell’ormai lontanissimo 1989.

L’ultimo capitolo di Berserk, il numero 363, non si è concluso con un colpo di scena o con uno scontro decisivo, ma sicuramente era stato utile per iniziare a chiudere qualche arco narrativo e dare la parvenza di una fine all’opera, con Guts che ha cominciato a pensare a un modo per lasciarsi la guerra e i terribili avvenimenti di cui è stato protagonista alle spalle e trovare la sua pace. Le cose sembravano migliorare anche per Casca, la cui memoria (nonostante qualche fantasma) era tornata, dopo i devastanti eventi dell’Eclisse. Insomma tutto indicava che i personaggi stessero per trovare una loro dimensione e con essa mettere fine alla narrazione.

Anche se inizialmente si era pensato che sarebbero stati gli storici assistenti di Miura, Yoshimitsu Kurosaki, Akio Miyaji, Shinshu Hirai, e Arihide Nagashima, a portare avanti la serializzazione, ma Young Animal non ha assolutamente confermato questa opzione:

“Ci dispiace, ma il futuro di Berserk per il momento non è stato deciso. Vi informeremo su Young Animal Magazine non appena sarà deciso, quindi,per favore, aspettate. Grazie mille”

Anche per quanto riguarda l’anime non ci sono state notizie di un possibile ritorno della serie, dopo le due stagioni uscite nel 2016. Tuttavia non sarebbe strano, data la popolarità dell’opera, attualmente alle stelle, che un annuncio arrivi presto.