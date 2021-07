PlayStation Plus: ufficializzati i giochi di agosto

Due giorni fa un post pubblicato per errore, e poi rimosso, sul PlayStation Blog li aveva già svelati, ma oggi sono stati ufficializzati i giochi che saranno disponibili ad agosto per gli abbonati al PlayStation Plus. Si tratta proprio di Hunter’s Arena Legends (sia su PS4 che su PS5) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) e Tennis World Tour 2 (PS4). Arriveranno il 3 agosto. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere qui sotto.

Sul PlayStation Blog ci sono le descrizioni dei tre giochi.

Hunter’s Arena: Legends | PS4, PS5

Come annunciato all’inizio del mese durante lo State of Play, Hunter’s Arena sarà disponibile su PlayStation Plus per PS4 e PS5. Questo Battle Royale basato sul combattimento PvP e PvE con 30 giocatori* è ambientato in un’epoca antica in cui gli esseri umani si combattono a vicenda e si scontrano contro una legione di demoni che sta invadendo il mondo. In questo spietato scenario, dovrai affrontare minacce su due fronti. Entra in dungeon ad alto rischio, ma che offrono grandi ricompense, per imbatterti in nemici demoniaci. Pericolosi, ma indispensabili per continuare la lotta alla sopravvivenza: grazie ad essi otterrai oggetti dal grande potere e punti esperienza. Salendo di livello, riceverai un vantaggio sul campo di battaglia utile per affrontare gli altri cacciatori.

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville | PS4

Il più strambo sparatutto di squadra di EA è tornato. Prepara la tua Sparasemi per il prossimo folle titolo della serie di Plants vs. Zombies, mentre la tensione sale e si espande ben oltre Neighborville, fino a nuove regioni da esplorare, oltre i confini della città più contesa del mondo dei videogiochi. Scegli una delle 20 classi di personaggi completamente personalizzabili e perfeziona il tuo stile di gioco guadagnando nuovi premi per ogni vittoria sul campo. Fai squadra con gli amici a casa oppure online* per affrontare una serie di nuove sfide contro orde di nemici in PvE e sfidando altri giocatori online in caotiche battaglie all’ultima pianta nella nuova Arena di battaglia.

Tennis World Tour 2 | PS4

Vesti i panni dei migliori giocatori al mondo o crea il tuo personaggio per cercare di dominare la classifica mondiale. Gioca per divertimento o per affinare le tue abilità in modalità Classifica. In modalità Carriera gestisci la tua stagione, il tuo staff, il tuo equipaggiamento e i tuoi sponsor. In alternativa, sfida gli amici in locale oppure online* in match singoli o doppi. Indipendentemente dalla modalità che scegli, giocherai in modo dinamico, realistico e preciso per scambi pronti a entrare nella leggenda.