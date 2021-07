Project Zero Maiden of Black Water: data e nuovo trailer

Presentato durante il Nintendo Direct di giugno, Project Zero Maiden of Black Water ha ora una data d’uscita. Koei Tecmo ha infatti annunciato che il titolo horror sarà disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch dal 28 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sarà inoltre disponibile una Digital Deluxe Edition, che include una copia del gioco, un art book digitale e sei costumi ispirati ai precedenti personaggi della serie (abiti di Mio Amakura e Rei Kurosawa per Yuri, di Mayu Amakura e due abiti di Miku Hinasaki per Miu, e Kei Amakuraì per Ren). Gli utenti che prenoteranno il gioco o lo acquisteranno entro le prime due settimane dal lancio riceveranno uno speciale costume di Ryza ispirato a quello presente in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Lasciandovi al filmato qua sotto, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima.

Questa la descrizione sulla pagina del Nintendo e-shop:

Riscopri le tetre atmosfere di PROJECT ZERO: MAIDEN OF BLACK WATER con una nuova grafica rimasterizzata, costumi inediti e nuove modalità fotografiche.

Assumi il ruolo di uno dei tre protagonisti e sfodera la Camera Obscura per andare alle ricerca delle ombre delle persone scomparse. Nel corso dell’avventura esplorerai luoghi come una sinistra taverna, un tempio pieno di bambole di dimensioni umane e un lago in cui riposano delle sacerdotesse morte.