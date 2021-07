Final Fantasy Pixel Remaster: trailer per il lancio dei primo tre capitoli

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio per Final Fantasy Pixel Remaster, la nuova collection rimasterizzata per PC e mobile che contiene i primi sei capitoli della storica saga JRPG. Da oggi 28 luglio, su Steam, sono disponibili Final Fantasy I, Final Fantasy II e Final Fantasy III. Non c’è ancora una data per gli altri 3 episodi, ma il bundle completo sarà disponibile dopo l’uscita di Final Fantasy VI.

Questa la descrizione della Final Fantasy Pixel Remaster su Steam:

Divertiti con una grafica pixel in 2D completamente aggiornata e una stupenda colonna sonora riarrangiata. Il gameplay è stato migliorato grazie a un’interfaccia utente più moderna e degli extra, quali un bestiario, una galleria di immagini e un lettore musicale che permettono di immergersi ancora di più nel mondo di gioco.

Un aggiornamento generale della grafica pixel in 2D, tra cui gli iconici design pixelati dei personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Una colonna sonora rinnovata con uno stile fedele a FINAL FANTASY, sotto la supervisione del compositore originale Nobuo Uematsu.

Gameplay migliorato con un’interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora!

Tuffati nel mondo di gioco con dei contenuti extra, come il bestiario, la galleria e il riproduttore musicale.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.