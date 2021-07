My Hero Academia World Heroes Mission: annunciati gli interpreti della colonna sonora

Manca poco più di una settimana all’esordio di My Hero Acadmia World Heroes Mission, il terzo film dedicato alla saga di Kohei Horikoshi, che ci mostrerà per la prima volta gli eroi in erba della classe 1-A del liceo Yuei alle prese con una minaccia di portata globale. E a così poco dall’uscita i dettagli che continuano ad emergere sono sempre di più.

Oggi, per esempio, è emerso il nome degli interpreti di quella che sarà la colonna sonora del film, realizzato dallo studio d’animazione Bones, così come le cinque stagioni della serie anime, e sembra proprio che lo staff di My Hero Academia si sia rivolto a degli artisti assolutamente al top, ossia al gruppo giapponese Asian Kung-Fu Generation. Sarà infatti la loro Flowers a fungere da theme song per My Hero Academia World Heroes Mission.

Gli Asian Kung-Fu Generation sono ben noti nel mondo anime per aver già lavorato a serie del calibro di Naruto, Bleach e Fullmetal Alchemist, per cui non sorprende che studio Bones si sia rivolto a degli artisti con una esperienza così grande per quello che si preannuncia essere uno dei migliori film legati alla saga di Kohei Horikoshi e che è stato connesso (con una scena post-credit) anche alla trama canonica dell’anime.

Nel film infatti potremo vedere Izuku, Bakugo e Todoroki che affiancheranno i pro-heroes del Giappone e del resto del mondo per far fronte alla minaccia rappresentata dal gruppo terroristico Humanize, gestito come una setta religiosa da Flect Turn. Il film introdurrà tantissimi nuovi villain, oltre che altri heroes delle altre nazioni. Prepariamoci quindi a scoprire tutte le novità nel mondo di My Hero Academia.

Purtroppo My Hero Academia World Heroes Mission non ha ancora una data d’uscita ufficiale al di fuori del Giappone, per cui i fan dovranno ancora aspettare. Un’attesa che forse, però, non sarà troppo lunga: il precedente film di My Hero Academia, Heroes Rising, uscì in occidente due mesi dopo la sua premiere nipponica.