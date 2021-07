Slam Dunk: la opening suona alle Olimpiadi!

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono diventate anche un’occasione, per il Giappone, di fare sfoggio di tantissime delle icone della sua cultura pop, soprattutto quella tratta dai videogiochi, dai manga e dagli anime. E dopo le soundtrack di Kingdom Hearts, Dragon Quest e tante altre saghe di successo utilizzate nella cerimonia di apertura, e la opening de L’attacco dei giganti, che è stata trasmessa durante il torneo di tiro con l’arco, è arrivato anche il turno di Slam Dunk.

In quanto manga e anime dedicato al basket, del resto, era difficile immaginare che l’opera di Takehiko Inoue non sarebbe stata utilizzata durante la rassegna olimpica, ed è quello che puntualmente è successo, con i fan che si sono accorti di come la opening di Slam Dunk sia stata utilizzata durante le partite della nazionale nipponica di basket femminile 3 vs 3.

Hanamichi Sakuragi e i suoi compagni devono essere riusciti a infondere qualcosa del loro spirito combattivo e della loro abilità alle cestiste giapponesi, perché la compagine nipponica è arrivato a competere per la medaglia olimpica, un risultato davvero notevole.

La opening di Slam Dunk, intitolata Kimi ga Suki da to Sakebitai, è uno dei brani più noti in Giappone della band nipponica Baad, e ora si è guadagnata notorietà internazionale grazie a questa apparizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Intanto la serie è pronta a fare il suo grande ritorno con un film, che potrebbe arrivare già nel corso di questo 2021.

Come anticipato, questo non è certo stato il primo accenno agli anime fatto durante gli eventi della rassegna a cinque cerchi. La ginnasta messicana Alexa Moreno ha utilizzato la opening di Demon Slayer per la sua esibizione, e la colonna sonora di Haikyuu è stata trasmessa durante le qualificazioni del torneo di pallavolo. Insomma delle Olimpiadi a forte tema anime.