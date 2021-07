Star Wars Vision: lo studio reagisce alle accuse sulle condizioni di lavoro

Il franchise di Star Wars è in continua espansione sin da quando è stato acquisito da Disney, e ormai l’universo creato da George Lucas è arrivato a toccare tanti altri medium al di là del cinema, incluso anche quello degli anime, con la serie, prossimamente in arrivo su Diney Plus, Star Wars Vision.

La serie, che sarà di tipo antologico, è prodotta da Science SARU, uno studio d’animazione che ha lavorato in precedenza ad altre grandi serie, come Devilman Crybaby, Space Dandy, Ride Your Wave e altre ancora, eppure, proprio come è recentemente capitato a MAPPA, anche Science SARU è stato coinvolto in accuse riguardo a delle condizioni e a un ambiente di lavoro tossici.

Recentemente infatti l’animatrice Joan Chung, che ha lavorato per lo studio che sta creando Star Wars Vision, ha rilasciato un’intervista ad Anime News Network nella quale ha parlato delle condizioni riservate ai lavoratori all’interno dello studio d’animazione:

“Ho delle storie orribili sullo studio, che fortunatamente sono meno che quelle relative ai suoi concorrenti. Ma, e questa per me è una cosa grave, uno studio non dovrebbe avere delle ragazze di vent’anni che piangono in bagno perché costrette a lavorare tutta la notte. Né dovrebbe avere un programma di produzione così stretto da non poter garantire la salute mentale del manager di produzione. Ho dovuto parlare al suo posto con il suo supervisore e con il CEO, e anche se hanno dimostrato compassione, praticamente non ci sono stati cambiamenti.”

Più di recente però, la Chung ha reso noto che l’accordo di riservatezza che aveva firmato con Science SARU era ancora in vigore quando ha rilasciato l’intervista, e questo ha spinto lo studio a contattarla in privato. L’animatrice ha voluto però rendere pubbliche le trattative intercorse tra lei e lo studio d’animazione, con dei post su Twitter.

Sembra che l’azienda abbia infatti contattato la Chung, informandola che l’accordo di riservatezza era ancora valido e che lo studio avrebbe potuto anche intraprendere delle azioni legali contro di lei. Tuttavia Science SARU ha tenuto anche a precisare di non voler arrivare a tali estremi e di voler cercare una soluzione pacifica della questione. Successivamente la Chung ha informato tutti i suoi follower di aver raggiunto un accordo con lo studio, i cui termini però erano ancora in fase di negoziato.

table. It was clarified however that they would like to resolve the matter peacefully. From here on, I will mirror them. If they seek peace, I will as well. If they pursue legal action, I will be suing for overtime and gross negligence of worker health and safety. 📩 — Joan ☯︎ Jeong 🇰🇷 정조안 @ freelance: Nomada Studio (@jeongjoahn) July 25, 2021