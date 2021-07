Xbox Live Games with Gold: rivelati i titoli di agosto

Microsoft ha annunciato i titoli Xbox Live Games with Gold di agosto 2021. Ricordiamo che a partire dalla fine di aprile, non è più necessario un abbonamento Xbox Live Gold per giocare a giochi multiplayer gratuiti su console Xbox o per accedere alle funzionalità di ricerca di gruppo e chat di gruppo.

In precedenza, Xbox Live Gold era necessario per giocare a tutti i giochi Xbox online, inclusi gli oltre 50 free-to-play come Warzone, Fortnite e Rocket League, disponibili senza costi aggiuntivi sulle altre piattaforme. Inoltre, da gennaio Microsoft ha annullato i piani per aumentare il prezzo di un abbonamento Xbox Live Gold di sei mesi. I proprietari di Xbox One e Xbox Series X e Xbox Series S abbonati gli a Xbox Live Gold potranno scaricare per tutto il mese, Darksiders 3. Il titolo sarà disponibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Darksiders 3, era l’ultimo gioco della serie d’azione di THQ Nordic e Gunfire Games. Dal 1 al 15 agosto gli abbonati a Ultimate e Gold possono godersi Lost Planet 3 di Capcom, che ha adottato un approccio basato sulla narrazione. Dal 16 al 31 agosto sarà disponibile Garou: Mark of the Wolves, l’ultimo capitolo della serie di combattimenti Fatal Fury. Infine, l’originale Yooka-Laylee sarà disponibile dal 16 agosto fino a settembre.

Come parte della line-up Xbox Games with Gold di luglio 2022, i membri possono scaricare Planet Alpha e Midway Arcade Origins gratuitamente fino alla fine di questo mese, mentre Rock of Ages 3: Make & Break era disponibile fino al 15 luglio. La lista dei giochi sarà disponibile per gli abbonamenti a partire dal 1 agosto e sarà giocabile su tutte le console Xbox One e Xbox Series X/S, con Lost Planet 3 e Garou: Mark of the Wolves giocabili anche su Xbox 360.