Shadow Warrior 3: presto verrà rivelata la data di uscita

Il team di sviluppo che sta lavorando senza sosta su Shadow Warrior 3, fa sapere all’utenza che l’uscita dell’FPS resta confermata al 2021, sebbene non sia ancora disponibile una data precisa ufficiale. Flying Wild Hog, ovvero la software house del titolo, a proposito della finestra di lancio, ha pubblicato un post di aggiornamento su Twitter.

Con già metà del 2021 andata, restano ancora parecchi titoli a cui attribuire una data ufficiale. Lo stesso vale per Shadow Warrior 3, il quale si è mostrato con un gameplay trailer in occasione della conferenza di Devolver Digital durante l’E3 2021. Grazie al cinguettio pubblicato su Twitter, ad oggi siamo a conoscenza del fatto che la data sta per essere annunciata, più specificatamente verrà annunciata nel mese di agosto (si pensa in occasione del Gamescom 2021):

Aggiornamenti sulla data d’uscita di Shadow Warrior 3 arriveranno ad agosto ma, attualmente, possiamo confermarvi che il gioco uscirà entro la fine di quest’anno su PlayStation, Xbox e PC.



Shadow Warrior 3 release date news arrives in August and we can confirm the game will still release on PlayStation, Xbox, and PC this year! Wishlist on Steamhttps://t.co/xeYKMFOJ5E pic.twitter.com/tD2MxPYTrD — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) July 28, 2021

Un’ottima notizia dunque. Da notare il fatto che, all’interno del post, sono state citate delle generiche “PlayStation” e “Xbox”, il che potrebbe significare che l’RPG in prima persona potrebbe approdare sì sulle console della passata generazione (come del resto era già noto), ma anche sulle piattaforme di nuova generazione, quindi su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Niente di certo al momento. Ciò che sappiamo di sicuro è che l’arco narrativo del gioco riprenderà le fila del capitolo precedente, in cui Lo Wang e Orochi Zilla si alleano per localizzare un drago. I livelli saranno maggiormente lineari e implementeranno molti più elementi tratti dai giochi platform e dal parkour, espandendo quindi le possibilità di movimento (sarà possibile effettuare la corsa sui muri). Per attaccare, invece, si potranno utilizzare le armi da combattimento in mischia (come la katana) o un’ampia gamma di armi da fuoco.

Restate costantemente aggiornati seguendo le news di GamesVillage: vi riporteremo senza dubbio la data di uscita di Shadow Warrior 3 non appena verrà annunciata.