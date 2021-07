Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 celebra il suo terzo anniversario

Bandai Namco, nella giornata di oggi 29 luglio 2021, celebra una ricorrenza davvero speciale: è il terzo anniversario dello sparatutto Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, uscito nell’estate del 2018 in Giappone (successivamente in Occidente a partire dal settembre 2019). Per festeggiare questa giornata nel migliore dei modi, la software house ha deciso di far divertire soprattutto i giocatori, tramite l’introduzione di eventi in-game e nuove feature.

Innanzitutto è stata aggiunta una nuovissima sequenza di apertura di stampo cinematico per lo sparatutto online, che troverete in calce alla notizia. In questa opening vediamo le varie Gundam avvicinarsi ad una città al limite della distruzione totale, la quale sarà, molto probabilmente, teatro di un combattimento spietato tra le macchine.

Oltre all’apertura cinematica, la celebrazione del terzo anniversario di Mobile Suit Gundam include anche un’aggiunta particolarmente rara a quattro stelle per le Mobile Suit, nonché delle estrazioni che avverranno settimanalmente, nuove missioni che dovranno essere completate entro un tempo limite, delle ricompense per l’aumento dei livelli del clan di cui si fa parte, ricompense per chi effettua l’accesso, ricchi rifornimenti e molto altro ancora. L’evento inizierà oggi 29 luglio e terminerà il 26 agosto 2021.

Ricordiamo che Mobile Suit Gundam è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 e che si tratta di un titolo free-to-play, online e sparatutto che consente di utilizzare le Mobile Suit sia sulla Terra che nello spazio per sbarazzarsi degli avversari contro cui verrà effettuato lo scontro. I giocatori dovranno vincere per poter sopravvivere in intense battaglie 6 vs 6 giocatori in tutto il mondo. Le battaglie di fanteria, inoltre, potranno aggiungere una nuova dimensione ai combattimenti del gioco, dando ai piloti la possibilità di partecipare alle battaglie accanto alle macchine, posizionare bombe nelle basi nemiche o richiedere fuoco di supporto per cercare di volgere le sorti della battaglia a proprio favore.

Il titolo offre altresì la possibilità di personalizzare i propri Mobile Suit, in modo da potenziare i propri mecha spendendo i punti ricavati dalle battaglie contro giocatori provenienti da tutto il mondo. Rimanete aggiornati tramite il sito web di Bandai Namco per ottenere nuove informazioni inerenti ai costanti aggiornamenti rivolti a Mobile Suit Gundam.