Genshin Impact: trapelati nuovi eventi per la versione 2.1, rumor

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dai leaker di Genshin Impact, miHoYo prevede di aggiungere diversi nuovi eventi nella versione 2.1, tra cui un evento a tema pesca ed eventi di boss fight contro Electro Oceanid e Hydro Hypostasis. Secondo il leaker Penpen di Genshin Impact, nel corso della versione 2.1 verranno aggiunti almeno sei nuovi eventi:

Distant Storm, un evento di boss fight contro il nuovo boss Electro Oceanid

Light Caresses the Moon, un evento di cucina incentrato su Xiangling e Keqing, probabilmente correlato a Moon chase

Hyakunin Ikki, one among a hundred in giapponese, ed è molto probabile che sia una versione Inazuma di Contending Tides (ondate di mob combattute in condizioni specifiche)

Lunar Realm, un evento incentrato sulla nuova meccanica di pesca

Mendacious Waves, nuovo evento boss fight contro il nuovo boss Hydro cube

Spectral Secrets, apparentemente un evento simile alla caccia al tesoro

Questo è il solito numero di eventi che abbiamo ottenuto in ogni patch. L’evento Electro Oceanid sembra essere specificamente pensato per coloro che otterranno il Raiden Shogun, poiché includerà i suoi Materiali dell’Ascensione secondo Honey Impact. Allo stesso modo, l’Hydrocube farà cadere i Materiali dell’Ascensione per Sangonomiya Kokomi. Se estrai uno di questi due nuovi personaggi, dovrai coltivare questi eventi. Inutile dire che i boss saranno ancora coltivabili anche una volta terminati gli eventi. Ma sarà più vantaggioso coltivare durante gli eventi.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

