Tails of Iron: gli sviluppatori sono al lavoro su un nuovo RPG

L’uscita di Tails of Iron è alle porte: è da poco stato annunciato che il titolo adventure RPG uscirà intorno alla metà di settembre e, sebbene non sia ancora giunto sul mercato, la software house del titolo pare si sia messa già al lavoro per poter sviluppare un altro gioco di ruolo.

La software house in questione è Odd Bug Studio, la quale pare abbia appena firmato un nuovo contratto con United Label per una collaborazione in vista dello sviluppo di un nuovo RPG. Non potremmo che esserne felici, in quanto Odd Bug Studio si è sempre distinta nelle varie opere che ha pubblicato per via del suo estro creativo, qualità che ha evidenziato anche il suo co-fondatore, ovvero Jack Bennett:

Lavorare con United Label su Tails of Iron ci ha mostrato quanto questa collaborazione sia fluida e che può contare su un processo di sviluppo efficiente. In qualità di publisher, loro si fidano della nostra visione ed interpretazione dei videogiochi e ci permettono di creare i nostri mondi, dandoci anche la possibilità di dare vita ad esperienze raffinate e creative. Queste sono tutte le ragioni per cui non abbiamo esitato nel firmare un nuovo accordo con United Label.



United Label è una compagnia molto conosciuta grazie ai suoi acclamati Röki (uscito nel 2020) e il suo Eldest Souls (in uscita proprio oggi), ovvero un titolo in due dimensioni che si ispira fortemente ai soulslike. Con l’uscita imminente di Tails of Iron, inoltre, il publisher ha dimostrato di avere molta fiducia nelle collaborazioni a lungo termine con studi di sviluppo indipendenti, tanto da aver esortato altre software house indie a contattare l’editore stesso.

Al momento aspettiamo di apprendere nuove informazioni inerenti a questo nuovo progetto e, nell’attesa, ci godremo Eldest Souls e Tails of Iron, in uscita il 17 settembre 2021 per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (via Steam).