Genshin Impact: abilità della Raiden Shogun, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun.

Secondo i leaker, la data trapelata per il banner della Raiden Shogun è previsto in Genshin Impact per il 1 settembre. Sappiamo però che su HoYoLAB (e quindi da miHoYo) è stata annunciata la data del 13 ottobre per la manutenzione e l’aggiornamento del gioco alla versione 2.1. Inoltre Honey Hunter World ha fatto trapelare le abilità della Raiden Shogun:

Normal Attack – Origin:

Normal Attack : esegui fino a cinque colpi di lancia consecutivi

: esegui fino a cinque colpi di lancia consecutivi Charged attack : consuma stamina per eseguire un fendente verso l’alto

: consuma stamina per eseguire un fendente verso l’alto Plunging attack: Si tuffa a mezz’aria per colpire il terreno sottostante, danneggiando gli avversari lungo il percorso e infliggendo DAN AoE

Elemental Skill: Transcendence – Baleful Light

Il Raiden Shogun svela un frammento della sua Euthymia, infliggendo danni Elettro agli avversari vicini e concedendo ai membri del gruppo vicini Eye of Stormy Judgment.

Elemental Burst: Secret Art – Musou Shinsetsus

Il Raiden Shogun scatena il Mousou no Hitotachi e infligge DMG AoE Electro, usando Musou Isshin in combattimento per una certa durata dopo.

Musou Isshin:

Raiden Shogun brandirà il suo tachni in battaglia, mentre i suoi attacchi Normal, Charged e Plunging saranno infusi con Electro DMG. Questo rigenererà l’energia per tutti i membri del gruppo nelle vicinanze.

Shogun Byakugen no Rin:

Quando i membri del gruppo nelle vicinanze usano le loro esplosioni elementali, Raiden Shogun accumulerà Risolutezza in base alla quantità di energia che consumano.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.