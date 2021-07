Monster Hunter Stories 2: pubblicato il trailer basato sulle recensioni

L’ultimo episodio della celeberrima saga JRPG basata sulle sessioni di caccia a creature mostruose, ovvero Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ha raccolto popolarità e successo in pochissimo tempo. Basti pensare ai record che ha saputo infrangere e alle posizioni che ha occupato nelle varie classifiche internazionali relative alle vendite, tra cui quella italiana in cui ha raggiunto il primo posto.

A quanto pare, Monster Hunter Stories 2 non è solo un gioco che ha venduto molto. Il titolo è piaciuto moltissimo ed è stato acclamato dalla critica specializzata, tanto che Capcom ha voluto vantarsi un po’ (giustamente) e ha pubblicato su YouTube un nuovo trailer basato sulle più che positive recensioni attribuitegli. Per poter guardare il trailer bisognerà semplicemente andare alla fine della news.

Il breve filmato è stato pubblicato tramite il canale ufficiale di Nintendo ed è stato reso pubblico proprio per poter cantare le lodi dell’ottimo Monster Hunter Stories 2, ovvero il secondo episodio della nuova sotto-serie che ha debuttato nel 2016 su Nintendo 3DS. Il sequel, invece, è uscito proprio all’inizio di questo mese (più precisamente l’8 luglio 2021) per la console ibrida della Grande N, ovvero Nintendo Switch.

Anche noi, ovviamente, abbiamo giocato il titolo e ne abbiamo svolto una recensione (sia nella sua versione PC che Switch) che troverete a questo link. Vi ricordiamo, infine, che il sequel di Monster Hunter Stories è attualmente disponibile per Nintendo Switch e PC (via Steam) e che il gioco verrà costantemente aggiornato nel corso dei mesi. Di seguito, oltre al trailer, troverete una panoramica del titolo offerta dalla piattaforma Steam: