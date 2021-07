PlayStation 5: in arrivo il supporto all’espansione dell’SSD

PlayStation 5 sta andando particolarmente bene, in quanto è riuscita a vendere circa 10 milioni di unità a livello internazionale, superando il record di velocità precedente che era di proprietà della PlayStation 2. La console next-gen, dunque, è la console di Sony che ha venduto il maggior numero di unità nel più breve tempo possibile. Un gran bel traguardo per la casa nipponica che, recentemente, ha annunciato di voler aggiornare il software di sistema per permettere l’espansione dello spazio d’archiviazione.

L’espansione SSD M.2 permetterebbe, dunque, di aggiungere un sistema SSD esterno per ampliare lo spazio di memoria della PlayStation 5. L’espansione dovrebbe giungere, secondo Sony, tramite il prossimo aggiornamento del software di sistema per gli utenti beta e richiederà alcuni requisiti che andranno rispettati, come ad esempio quello di supportare una capacità tra i 250 GB e i 4 TB, nonché di essere dotati di una SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe e di un sistema di raffreddamento sufficiente.

Per ulteriori specificazioni a livello tecnico, potrete trovare tutte le informazioni tramite il sito ufficiale di Sony, in cui l’azienda ha pubblicato un disclaimer che chiarisce che Sony non può garantire che tutti i dispositivi SSD M.2 funzionino con le varie console (anche se rispettano i requisiti descritti precedentemente e approfonditi sul link di cui sopra). A seguito dell’installazione, infine, i giocatori potranno tranquillamente avviare i videogiochi PlayStation 4 e PlayStation 5 e spostarne i dati salvati dalla memoria interna dell’hardware a quella SSD M.2.

Quanto ci vorrà prima che la versione beta dell’aggiornamento possa essere condivisa? Ancora non si sa con certezza, anche se si presume possa arrivare già entro la fine di quest’estate. Nel frattempo rimanete su GamesVillage per saperne di più a riguardo, ma anche per conoscere i dettagli di questo nuovo rumor, secondo cui una nuova versione della Digital Edition di PS5 potrebbe essere attualmente in sviluppo.