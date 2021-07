Annunciato Ori The Collection per Nintendo Switch, in arrivo ad ottobre

Entrambi i titoli Ori, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, sono ora acquistabili insieme come unico prodotto pacchettizzato per Nintendo Switch con l’uscita di Ori: The Collection. Disponibile in tutto il mondo a partire dal 12 Ottobre, Ori: The Collection conterrà Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e Ori and the Will of the Wisps su una singola cartuccia per Nintendo Switch. Ori: The Collection includerà le colonne sonore digitali e premiate per entrambi i giochi, oltre a sei carte da collezione. Ori: The Collection di iam8bit, Moon Studios e Xbox Game Studios, con distribuzione globale dal partner Skybound Games.

Il franchise di Ori ha preso il via nel marzo 2015 con il lancio Ori and the Blind Forest che ha ricevuto lodi travolgenti, raccogliendo oltre 50 premi e nomination, tra cui Miglior Direzione Artistica ai The Game Awards, il BAFTA Games Award for Artistic Achievement, DICE Awards per Outstanding Achievement in Original Composition, Art Direction and Animation. Ori and the Will of the Wisps è stato lanciato nel marzo 2020 con Xbox Game Pass, ed è stato accolto con analoga ammirazione, nominato per diversi premi dai 2021 Game Developer’s Choice Awards, BAFTA Game Awards, D.I.C.E. Awards, SXSW Gaming Awards, così come il Golden Joystick Award. Il gioco è stato definito un titolo Metacritic Must‐Play al lancio, e ha ricevuto recensioni estremamente positive dai media e dai fan.