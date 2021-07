Halo Infinite: ecco il nuovo video gameplay della Technical Preview

Alcuni fortunati selezionati direttamente dal programma Halo Insider, hanno recentemente ricevuto l’invito ufficiale da 343 Industries a prendere parte alla Technical Preview dedicata ad Halo Infinite, che è iniziata proprio da oggi e durerà fino alla giornata dell’1 Luglio. Seppur non abbiamo ancora dettagli sulla data d’uscita precisa dell’opera, se non riportando ad un generico fine 2021, gli sviluppatori hanno tenuto una livestream per questa fase di testing, mostrando alcuni elementi decisamente interessanti.

Infatti, in calce alla notizia, potete vedere un nuovo video gameplay di Halo Infinite tratto da questa Technical Preview, all’interno del quale due team formati da quattro giocatori si scontrano nella modalità Slayer, il quale sembrerebbe molto simile ai classici deathmatch a squadre che sono presenti in diverse produzioni online, come Call of Duty Battefield e tanti altri. Inoltre, i giocatori possono ammirare ancora una volta il gunplay della produzione insieme alle tante bocche da fuoco mostrate durante la livestream.

Insomma, da quanto si può già intuire da questo video gameplay, sembrerebbe che 343 Industries stia facendo di tutto per dare ai giocatori uno dei miglior multiplayer all’interno del mondo inerente ad Halo. Intanto, noi attendiamo la data d’uscita di Halo Infinite, ricordandovi che la componente online dell’iterazione sarà completamente free to play, di conseguenza tutti i giocatori potranno accedervi senza sborsare alcun soldo.