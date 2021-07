The Ascent: niente ray tracing su Xbox Series X/S, pubblicato il trailer di lancio

The Ascent è sicuramente un titolo che una fetta di giocatori aspettava con forte trepidazione, soprattutto per gli abbonati all’Xbox Game Pass, dato che è disponibile già dal lancio su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Infatti, da oggi, i player interessati al titolo potranno toccare con mano l’opera e muovere i primi passi in questo promettente ARPG con setting ricorrente al genere Cyberpunk.

Per festeggiare questo avvenimento, Curve Digital insieme a Microsoft hanno pubblicato il trailer di lancio del titolo, all’interno del quale vengono evidenziate le peculiarità della produzione stessa. Ecco la descrizione del prodotto:

The Ascent è un GdR sparatutto d’azione, singolo o co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles.

Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell’arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo.

Inoltre, è stato confermato dagli sviluppatori che il titolo non avrà il Ray Tracing su Xbox Series X/S secondo quanto confermato dal Game Director del gioco. Quindi, solo la versione PC del titolo potrà sfruttare tale tecnologia. Tuttavia, su console ci sarà la presenza della risoluzione del 4K affiancata dal supporto dei 60 fotogrammi al secondo.