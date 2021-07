FIFA 22: ecco il gameplay trailer sull’HyperMotion

Poco fa vi avevamo parlato di Lele Adani nuovo commentatore tecnico per FIFA 22, che andrà a sostituire Stefano Nava, affiancando Pierluigi Pardo (alla sua ottava stagione). E poco fa EA Sports ha pubblicato anche il primo atteso gameplay trailer del calcistico, con filmati ancora mai visti.

Il video mostra l’innovativa tecnologia HyperMotion per le console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) e Stadia, che eleva ogni momento in campo, e viene dato uno sguardo ai fondamentali progressi che provano ad avvicinare il gioco allo sport reale. Questa tecnologia combina una cattura avanzata dei match 11 contro 11 con l’apprendimento della macchina. Il filmato mostra anche come, per la prima volta, siano state usate delle exosuits per motion capture simultanei.

La tecnologia HyperMotion rende possibile:

● Movimento di squadra autentico

● Machine Learning

● I.A. tattica

● Duelli aerei cinetici

● Controllo di palla migliorato

● Umanizzazione dei giocatori.

Inoltre, sono stati rivisitati i portieri, la fisica della palla sarà più reale, scatti, le nuove tattiche offensive, un’esperienza audiovisiva ancora più coinvolgente, nuove esultanze e ulteriori migliorie ancora più importanti in ogni zona del campo.

Vi lasciamo alla visione del video qui sotto, linkandovi anche, qualora vogliate darne una letta, la nostra anteprima, e ricordandovi infine che FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X /S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One e Nintendo Switch.